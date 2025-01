Bývalá Miss prežíva ťažké obdobie! Fanúšikovia ju zaplavili podporou: Si úžasná, zvládneš to!

Bývalá Miss a modelka Kristína Krajčírová (Zdroj: Ján Zemiar)

Synček krásnej modelky Jakubko od útleho veku prejavoval iné správanie ako jeho rovesníci. Nikdy neobsedel na jednom mieste, hračky striedal po sekundách a nevydržal sa dlhšie sústrediť. Lekári mu napokon diagnostikovali oneskorený vývin, ktorý si vyžaduje každodenné cvičenia, trpezlivosť a špeciálny prístup. Už odmalička to malo vplyv na Kristínu aj jej rodinu.

Bývalá Miss otvorene priznáva, že dni sú pre ňu momentálne mimoriadne vyčerpávajúce. Hoci sa s partnerom snažia robiť maximum, cítia sa unavení a frustrovaní. Synček nastúpil po príchode z dovolenky do jaslí, no ranné lúčenie sprevádzajú slzy. Po návrate domov je zas emotívny a na svojej mame si vybíja všetky nahromadené pocity.

"Je to na mňa veľa. Fakt si to priznám. Minule som aj kamoškám písala, že možno ja nie som ok, keď sa neteším na víkend, kedy mám byť s ním od rána do noci. Prepáčte, priznávam sa. Ale nebaví ma robiť celý deň 200 % dozor," napísala Kristína otvorene.

Neustála pozornosť, zamykanie vecí, aby ich synček nezničil, dávanie pozor na každý jeho krok, aby nespadol či nevyprovokoval domáceho miláčika – to všetko ju vyčerpáva. Hoci sa snaží byť trpezlivá, priznala, že niekedy už stráca nádej. "Prečo už nepovie nejaké slovo? Prečo sa mám stále uspokojiť, že je to vlastne ok robíme maximum? Včera sme s mužom v aute sami dvaja reálne nadávali na túto celú situáciu. Že nebudeme len proste pozitívni. Že aký by sme aj my mali vzťah ( verte mi, na vzťah je to strašný masaker), kebyže je malý kľudnejší, chápavejší a vydržal by niekde obsedieť. Nemuseli by sme stále premýšľať kam s ním pôjdeme a či to zvládneme. Nemuseli by sme naozaj vždy hodinu plánovať... Nehádali by sme sa toľko... Už aký je vzťah normálne ťažký, a keď ešte musíte dookola niečo riešiť, tak je to zaberák," priznala bez príkras.



Jej slová vyvolali medzi fanúšikmi obrovskú odozvu. Mnohé mamičky sa s ňou stotožnili a v komentároch jej venovali zopár nádherných slov.odkázala jej jedna z fanúšičiek.napísala ďalšia.

Podporu jej vyjadrili aj ženy, ktoré prešli podobným obdobím a vedia, že to nebude trvať večne: "Neboj, nebude to naveky. Teraz to vyzerá ako nekonečný príbeh, ale nie je to tak. On bude rásť, bude rozumnejší, bude to ľahšie, sľubujem. Len vydrž…" Hoci Kristína momentálne prežíva náročné obdobie, jedno je isté – nie je v tom sama. Má okolo seba množstvo ľudí, ktorí jej fandia a veria, že to zvládne. A aj keď si sama nie je istá, či robí všetko správne, jedno jej nikto nemôže uprieť – je skvelou mamou, ktorá pre svoje dieťa robí maximum.