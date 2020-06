Slovenskej herečke mnohé závidia: Zbalila sexsymbol... Je o 9 rokov mladší!

BRATISLAVA - Asi len málokto by pri pohľade na Henrietu Mičkovicovú povedal, že má 53 rokov. Na svoj vek nevyzerá a aj partnera má mladšieho. Už dlhé roky žije s kolegom Alexandrom Bártom (44), s ktorým má aj dcéru.

Filmová, divadelná a dabingová herečka Henrieta Mičkovicová, známa napríklad z televíznych seriálov Panelák, Ordinácia v ružovej záhrade či Búrlivé víno, sa narodila 25. júna 1967 v Bratislave.

Herectvo vyštudovala na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Herecké umenie rozvíjala na javisku trnavského divadla, pôsobila aj v Divadle Aréna a v Divadle Nová scéna v Bratislave. Okrem iných si zahrala v tituloch Tri sestry, Osem žien alebo Blbec na večeru. Na scéne Slovenského národného divadla (SND) sa Henrieta Mičkovicová predstavila v dramatizácii hry Anna Kareninová, v príbehu o vášni a osudovej láske z pera Leva Nikolajeviča Tolstoja.

Zdroj: Exclusive Agency



Jej tvár je televíznym divákom známa z mnohých seriálov a filmov. Okrem vyššie spomenutých účinkovala napríklad v seriáloch Bakalári (1980), Ujo maliar pozýva (1990), Záchranári (2003), Ako som prežil (2009) alebo Doktori (2014). Televíznu filmografiu Henriety Mičkovicovej tvoria okrem ďalších snímky Staroružová dráma (1989), Zostane to medzi nami (1990), Od rána do úsvitu (1992), Európa, moja láska (1992) alebo Hra o láske a smrti (1994). Zahrala si tiež v známych komédiách Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu (1992) a ...kone na betóne (1995). Okrem toho sa objavila v dráme Tábor padlých žien (1997) a v sci-fi snímke Návraty z neskutočna (1997).

Henrieta Mičkovicová a Petra Polnišová



Henrieta Mičkovicová pôsobí aj ako dabingová herečka, svoj hlas prepožičala napríklad Pamele Anderson, Jennifer Aniston alebo Monice Bellucci.

V súkromí je Henrieta dvojnásobnou mamou, má dospelého syna Dávida a 13-ročnú dcéru Ester. Tú má z aktuálneho vzťahu s mladším kolegom Alexandrom Bártom, s ktorým sa dali dokopy približne pred 16 rokmi. Zoznámili sa na Novej scéne, keď spolu účinkovali v hre Blbec na večeru.