Trump hrozí tvrdým zásahom proti protestom v USA: Môže aktivovať zákon o povstaní

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807 (Insurrection Act). Reagoval tak na rozsiahle demonštrácie v štáte Minnesota, kde občania protestujú proti postupom Imigračného a colného úradu (ICE). Protesty vypukli po tom, čo agent ICE v meste Minneapolis minulú stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú. Píšu agentúry AP a AFP.
„Pokiaľ skorumpovaní politici z Minnesoty nebudú dodržiavať zákony a nezastavia agitátorov a výtržníkov útočiacich na vlastencov z ICE, ktorí si iba robia svoju prácu, aktivujem zákon o povstaní, rovnako ako mnohí prezidenti predo mnou, a rýchlo ukončím túto frašku odohrávajúcu sa v tomto kedysi veľkom štáte,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth. Zákon o povstaní z roku 1807 umožňuje prezidentovi USA nasadiť vojakov na území Spojených štátov, federalizovať Národné gardy jednotlivých štátov a nasadiť ich napriek námietkam guvernérov, ktorým sú podriadené.
Americkí prezidenti svoje právomoci vyplývajúce zo zákona o povstaní v minulosti uplatnili viac ako 20-krát. Naposledy tak v roku 1992 urobil prezident George H. W. Bush, aby zastavil nepokoje v Los Angeles. V tomto prípade však o pomoc požiadali štátne orgány.Trump demonštrantom pohrozil deň po tom, ako federálny imigračný úradník postrelil a zranil muža z Minneapolisu, ktorý naňho zaútočil lopatou. Incident vyvolal ďalšie protesty, proti ktorým federálne bezpečnostné zložky zakročili slzotvorným plynom. Demonštranti reagovali hádzaním kameňov a svetlíc, píše AP.