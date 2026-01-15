BRUTÁLNA DRÁMA po vydarenom koncerte! Kapele ZHORELA dodávka aj s nástrojmi: Video, ktoré naháňa hrôzu

JASNÁ - Radosť sa v priebehu pár minút zmenila na nočnú moru. Skupina Neon Fever má za sebou jeden z najťažších večerov v kariére. Po úspešnom evente v Jasnej, kde to žilo do neskorých hodín, ich na ceste domov postihla desivá nehoda.
Počas jazdy im totiž vyskratoval motor a dodávka následne vzbĺkla! „Vyhorela celá dodávka vrátane techniky a nástrojov,“ napísala kapela na svojom Instagrame. A video z osudnej noci skutočne naháňa strach. Na záberoch vidno ešte bezstarostnú atmosféru – je 22:40, event sa končí vo veľkom štýle, kapela hrá, ľudia sa bavia a vládne skvelá nálada. Nikto netuší, že o pár minút príde šok. „Myslíš, že to akože rozchodíme?“ pýta sa jeden z hudobníkov druhého, keď zastavia a otvoria kapotu auta. V tom momente sa však situácia vymkne spod kontroly.
O pár minút na to už je celá dodávka v ohni. Členovia kapely stoja opodiaľ a sledujú, ako ich hudobné nástroje pohltil oheň. V tom sa z diaľky ozve hlasný zvuk pripomínajúci výbuch. Nasledujú zábery na hasičov, ktorí sa snažia skrotiť požiar – márne. Auto aj so všetkým vybavením je zničené. Muzikanti mali v tej chvíli jasno. „Chránili sme v prvom rade naše životy, no nestihli sme pri tom zachrániť bicie, klávesy, mixpult, kostýmy… jednoducho všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme mohli robiť to, čo milujeme,“ priznávajú so smútkom.
Škoda je obrovská – vyčíslili ju na 12 000 eur. Pre kapelu to znamená vážny zásah do fungovania aj plánov do budúcna. Napriek tomu sa snažia nevzdávať. Video z nešťastnej noci už zdieľalo viacero slovenských celebrít, ktoré sa kapele rozhodli podať pomocnú ruku. Cieľ je jasný – získať finančné prostriedky, aby Neon Fever mohli pokračovať v tom, čo robia najlepšie: šíriť dobrú náladu, radosť a hudbu.
