Radikálny krok Arabely: Najprv sťahovanie do Švajčiarska a teraz? Luxusný dom pre seniorov

BRATISLAVA - Herečka Jana Nagyová sa rozhodla pre ďalšiu veľkú životnú zmenu! Po presťahovaní do Švajčiarska teraz plánuje život v luxusnom dome pre seniorov.
Legendárna herečka, ktorú svet pozná ako Arabelu, minulý rok po 30 rokoch opustila Nemecko a presťahovala sa do švajčiarskeho Luzernu. „Žijeme tu, pretože sa nám Švajčiarsko páči a žije tu naša dcéra. Chcela som byť nablízku jej a máme tu aj vnuka. Chcem naňho dohliadať a vidieť, ako rastie,“ priznala herečka , ktorá sa vždy snažila chrániť svoj súkromný život. Politická situácia v Nemecku pritom podľa nej nebola najružovejšia a preto bolo rozhodnutie jasné.
Vo švajčiarskom Luzerne si Nagyová užíva krásnu prírodu a blízkosť svojej rodiny. „Dcéra býva od nás asi 25 minút. Mám to kúsok,“ pochvaľuje si. Odchod z Nemecka však nebol jedinou zmenou. Jana totiž už pred štyrmi rokmi podala prihlášku do luxusného domu pre seniorov. Podľa jej slov to bude s manželom ich posledné sťahovanie. „S manželom sme obaja veľmi spontánni a je nám jedno, v akej krajine budeme žiť. Tu je nám krásne. Asi pred štyrmi rokmi sme však už podali prihlášku do jedného luxusného domu pre seniorov. Manžel má osemdesiat rokov, ale na svoj vek je stále veľmi fit, takže to zatiaľ odkladáme,“ prezradila pre Expres svoje plány 67-ročná herečka.
