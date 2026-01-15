Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Radikálny krok Arabely: Najprv sťahovanie do Švajčiarska a teraz? Luxusný dom pre seniorov

Jana Nagyová Zobraziť galériu (21)
Jana Nagyová (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Herečka Jana Nagyová sa rozhodla pre ďalšiu veľkú životnú zmenu! Po presťahovaní do Švajčiarska teraz plánuje život v luxusnom dome pre seniorov.

Legendárna herečka, ktorú svet pozná ako Arabelu, minulý rok po 30 rokoch opustila Nemecko a presťahovala sa do švajčiarskeho Luzernu. „Žijeme tu, pretože sa nám Švajčiarsko páči a žije tu naša dcéra. Chcela som byť nablízku jej a máme tu aj vnuka. Chcem naňho dohliadať a vidieť, ako rastie,“ priznala herečka , ktorá sa vždy snažila chrániť svoj súkromný život. Politická situácia v Nemecku pritom podľa nej nebola najružovejšia a preto bolo rozhodnutie jasné.

Vo švajčiarskom Luzerne si Nagyová užíva krásnu prírodu a blízkosť svojej rodiny. „Dcéra býva od nás asi 25 minút. Mám to kúsok,“ pochvaľuje si. Odchod z Nemecka však nebol jedinou zmenou. Jana totiž už pred štyrmi rokmi podala prihlášku do luxusného domu pre seniorov. Podľa jej slov to bude s manželom ich posledné sťahovanie. „S manželom sme obaja veľmi spontánni a je nám jedno, v akej krajine budeme žiť. Tu je nám krásne. Asi pred štyrmi rokmi sme však už podali prihlášku do jedného luxusného domu pre seniorov. Manžel má osemdesiat rokov, ale na svoj vek je stále veľmi fit, takže to zatiaľ odkladáme,“ prezradila pre Expres svoje plány 67-ročná herečka.


Viac o téme: ArabelaJana Nagyová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jana Nagyová alias Arabela
RADIKÁLNE rozhodnutie legendárnej Arabely: ÚTEK z Nemecka! Herečka po sebe ZAHLADILA všetky STOPY
Domáci prominenti
Pre mnohých NEPREDSTAVITEĽNÉ! Arabela
Pre mnohých NEPREDSTAVITEĽNÉ! Arabela Jana Nagyová nosí kostým MŔTVEJ ženy: PREČO to robí?!
Domáci prominenti
Zúfalý Slováček vraj s
Zúfalý Slováček vraj s Dádou definitívne KONČÍ: Arabela si ju však zastáva... To Felix je ten ZLÝ!
Domáci prominenti
Slávna Arabela o NAJŤAŽŠÍCH
Slávna Arabela o NAJŤAŽŠÍCH scénach svojho života: Nakrúcali jej smrť... Z toho mrazí!
novinky.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Prominenti
Antónia Lišková prehovorila o svojom vzťahu s dcérou
Antónia Lišková prehovorila o svojom vzťahu s dcérou
Prominenti
Basketbal-EP FIBA: Prievidza zdolala Sporting 94:82
Basketbal-EP FIBA: Prievidza zdolala Sporting 94:82
Basketbal

Domáce správy

Ilustračné foto
Môžete venovať DVE percentá dane pre rodičov: Tieto PODMIENKY treba splniť! Kto na ne nemá nárok?
Domáce
Za elektrinu platíte možno
Za elektrinu platíte možno zbytočne veľa: Výmena jediného zariadenia ušetrí stovky eur, experti apelujú na Slovákov
Domáce
Ilustračné foto
Seniori, zdravotne znevýhodnení či deti by si mohli za lieky priplácať viac, tvrdí opozícia! REAKCIA ministra Šaška
Domáce
BRUTÁLNY ÚTOK V DOME Napadli spiacich ľudí, zmlátili aj chlapca! Ťažké zranenia, šokujúce detaily
BRUTÁLNY ÚTOK V DOME Napadli spiacich ľudí, zmlátili aj chlapca! Ťažké zranenia, šokujúce detaily
Kežmarok

Zahraničné

Brazílsky prezident Luiz Inácio
Putin a Lula sa zhodli, že Južná Amerika musí zostať regiónom mieru
Zahraničné
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Mierovú dohodu brzdí podľa Trumpa Ukrajina a nie Rusko
Zahraničné
Cukor sa už minul,
Cukor sa už minul, na rade je bič: Trumpovi dochádza z Putinom trpezlivosť! Zvažuje nevídaný krok
Zahraničné
Šok na Dunaji: Na
Šok na Dunaji: Na ľadovej kryhe sa plavil človek! Ľudia na brehu sa nestačili diviť
Zahraničné

Prominenti

Jana Nagyová
Radikálny krok Arabely: Najprv sťahovanie do Švajčiarska a teraz? Luxusný dom pre seniorov
Domáci prominenti
Po rozchode s Kližanom
Po rozchode s Kližanom na sebe poriadne zamakala: Kormúthová sa zmenila na bohyňu! Sleduj to telo
Domáci prominenti
Nezabudnuteľný dedo Jozef: Veď
Nezabudnuteľný dedo Jozef: Veď on to ani nemusel hrať!
Osobnosti
Fashion Live. Na snímke
Slovenská moderátorka v úsporných bikinách: Telo ako delo!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nevysvetliteľný jav zachytený na
Nevysvetliteľný jav zachytený na VIDEO: Žiariaca špirála sa vznášala nad Anglickom! Vodič zostal v šoku, to je UFO?
Zaujímavosti
Koľkokrát týždenne je potrebné
Koľkokrát týždenne je potrebné vyvrcholiť podľa veku? Starodávna čínska medicína má tajnú odpoveď!
Zaujímavosti
Kurie oko: Prečo vzniká,
Kurie oko: Prečo vzniká, ako ho rozpoznať a ako ho účinne liečiť
vysetrenie.sk
Nová FOTO vyvolala ošiaľ:
Nová FOTO vyvolala ošiaľ: Fanúšikovia veria, že ide o mláďa Bigfoota! Je to dôkaz, na ktorý sa čakalo?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!

Šport

Blamáž pre Arbelou v premiérovom zápase: Real vypadol s druholigistom
Blamáž pre Arbelou v premiérovom zápase: Real vypadol s druholigistom
Copa del Rey
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
O druhom finalistovi rozhodli až penalty: Domáci tím si zahrá o trofej
O druhom finalistovi rozhodli až penalty: Domáci tím si zahrá o trofej
Reprezentácia
VIDEO V Nitre sa diali veci: Ferguson zachránil vicemajstra, po infarktovom závere sa tešili domáci
VIDEO V Nitre sa diali veci: Ferguson zachránil vicemajstra, po infarktovom závere sa tešili domáci
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava

Kariéra a motivácia

Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Armádne technológie
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Aplikácie a hry
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Ukrajina zaradila do výzbroje prvé BVP Lynx KF41. Pre Rusov to predstavuje problém, ďalšie kusy prídu neskôr
Armádne technológie
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Google práve vylepšil AI generátor videí. Výsledky pôsobia až desivo realisticky
Umelá inteligencia

Bývanie

17 chýb, ktoré na návštevách vytvárajú trápne situácie a nahnevajú domácich. Čo by ste nemali robiť ako hosť?
17 chýb, ktoré na návštevách vytvárajú trápne situácie a nahnevajú domácich. Čo by ste nemali robiť ako hosť?
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nemáte čas na cvičenie? Tieto triky fungujú aj bez fitka a uvidíte ich na postave takmer okamžite
Chudnutie a diéty
Nemáte čas na cvičenie? Tieto triky fungujú aj bez fitka a uvidíte ich na postave takmer okamžite
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Môžete venovať DVE percentá dane pre rodičov: Tieto PODMIENKY treba splniť! Kto na ne nemá nárok?
Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Mierovú dohodu brzdí podľa Trumpa Ukrajina a nie Rusko
Cukor sa už minul,
Zahraničné
Cukor sa už minul, na rade je bič: Trumpovi dochádza z Putinom trpezlivosť! Zvažuje nevídaný krok
Za elektrinu platíte možno
Domáce
Za elektrinu platíte možno zbytočne veľa: Výmena jediného zariadenia ušetrí stovky eur, experti apelujú na Slovákov

Ďalšie zo Zoznamu