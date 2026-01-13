Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Do večnosti odišla obľúbená spisovateľka: Mala iba 55 rokov!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

BRATISLAVA - Jana Benková prehrala boj o život! Bojovala so zákernou chorobou, vždy sa snažila písať, pracovať a nikdy sa nesťažovala.

Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková. Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC).

Jana Benková bola novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997, patrila medzi najčítanejšie autorky ženských románov na Slovensku. Vydala 42 knižných titulov, v Česku jej po úspechu románu Máš, cos chtěl, miláčku! v preklade vydali ďalších 14 románov. V roku 2012 získala titul Autorka roka 2012 v čitateľskej ankete Martinus.sk. Roky pracovala aj na poste tlačovej tajomníčky. V roku 2010 sa však vrátila k remeslu spisovateľky. 

Zosnulej spisovateľke vzdala hold na sociálnej sieti aj Alena Heribanová, o ktorej Benková napísala monografiu. „Vážila som si Tvoje nesmierne spisovateľské úsilie, tvorivosť, lásku k ľuďom, Tvoj talent vytvárať príbehy, písať romány…, napísala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viac o téme: SmrťJana Benková
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, reakcia prokurátora Nociara
Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, reakcia prokurátora Nociara
Správy
Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, jeho reakcia
Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, jeho reakcia
Správy
Rekonštrukcia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Rekonštrukcia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Správy

Domáce správy

Prípadom sa zaoberá polícia.
V nemocnici v Žiari nad Hronom zomrelo dieťa: Podozrivé úmrtie vyšetruje polícia
Domáce
Blanár sa stretol s
Blanár sa stretol s odchádzajúcim veľvyslancom USA: Hovoril o spolupráci a vzájomnom rešpekte
Domáce
Ilustračné foto
PRIESKUM ukázal, ako veľmi Slováci veria štátu: Jasné dáta! Na TIETO peniaze sa nespoliehame
Domáce
Nemocnica Bory v Bratislave zakázala návštevy na oddeleniach: Platí pre všetkých
Nemocnica Bory v Bratislave zakázala návštevy na oddeleniach: Platí pre všetkých
Bratislava

Zahraničné

Tragédia v ruskej pôrodnici:
Tragédia v ruskej pôrodnici: Úrady vyšetrujú smrť deviatich novorodencov
Zahraničné
Hamas je blízko k
Hamas je blízko k voľbe nového lídra: Začal sa volebný proces
Zahraničné
Kelle Anne Brassart uznal
Dievčatko sa utopilo v bazéne! Jeho matka zatiaľ pila a flirtovala po telefóne, potom urobila čosi hrozné
Zahraničné
Clintonovci odmietli vypovedať v
Clintonovci odmietli vypovedať v kauze Epstein: Výbor hrozí sankciami
Zahraničné

Prominenti

Do večnosti odišla obľúbená
Do večnosti odišla obľúbená spisovateľka: Mala iba 55 rokov!
Domáci prominenti
Fero Joke a Adela
Fero Joke poskytol Adele PRVÝ rozhovor po škandále: Tí chalani ma verejne popravili!
Domáci prominenti
Seriál Najvyšší čas
Herec Fischer hrá vo filme niečo, čo by v skutočnom živote nerobil: V čom je rozdiel?!
Domáci prominenti
Adam a Bibiana Bárdy
Adam Bardy má doma TROCH chlapcov: Otcovstvo zvláda ľavou zadnou, nemá problém ani s týmto
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Katija Cortez
Sexuálna pracovníčka prehovorila: Hľadajú u nej JEDNU vec, ktorú im manželky nedávajú! Nie je to PODVÁDZANIE
Zaujímavosti
Pozor na pleseň na
Pozor na pleseň na nechtoch na nohách: Takto sa jej zbavíte raz a navždy
vysetrenie.sk
Athos Salomé
Živý Nostradamus varuje pred rokom 2026: Tretia svetová vojna a koniec civilizácie sú BLÍZKO! PRIPRAVTE sa na najhoršie
Zaujímavosti
Malý jelenček si trúfal
Internetová SENZÁCIA z poľskej zoo: Skoro dvojtonová Maruška vs. trpaslík! VIDEO, ktoré obletelo svet
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)

Šport

Nela Lopušanová opäť zažiarila: Slovensko však utrpelo krutú prehru v derby s Českom
Nela Lopušanová opäť zažiarila: Slovensko však utrpelo krutú prehru v derby s Českom
MS v hokeji do 18 rokov
Shiffrinová siaha na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 2. kola nočného slalomu vo Flachau
Shiffrinová siaha na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 2. kola nočného slalomu vo Flachau
Lyžovanie
Dôležitá správa pred ZOH 2026: Calgary spravilo v prípade Pospíšila zásadné rozhodnutie
Dôležitá správa pred ZOH 2026: Calgary spravilo v prípade Pospíšila zásadné rozhodnutie
Hokej na ZOH 2026
Absolútna prestupová bomba! Zo Slovenska do top klubu a AS Trenčín zarobil milióny eur
Absolútna prestupová bomba! Zo Slovenska do top klubu a AS Trenčín zarobil milióny eur
Bundesliga

Auto-moto

TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia

Technológie

Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Armádne technológie
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Armádne technológie
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Bezpečnosť
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Armádne technológie

Bývanie

Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov

Pre kutilov

Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Sex
Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kelle Anne Brassart uznal
Zahraničné
Dievčatko sa utopilo v bazéne! Jeho matka zatiaľ pila a flirtovala po telefóne, potom urobila čosi hrozné
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
V nemocnici v Žiari nad Hronom zomrelo dieťa: Podozrivé úmrtie vyšetruje polícia
Ilustračné foto
Domáce
PRIESKUM ukázal, ako veľmi Slováci veria štátu: Jasné dáta! Na TIETO peniaze sa nespoliehame
Martin Lučenič a Karol
Domáce
Dve zdrvujúce správy v priebehu pár hodín: Slovenská medicína prišla o významných lekárov!

Ďalšie zo Zoznamu