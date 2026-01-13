Do večnosti odišla obľúbená spisovateľka: Mala iba 55 rokov!

BRATISLAVA - Jana Benková prehrala boj o život! Bojovala so zákernou chorobou, vždy sa snažila písať, pracovať a nikdy sa nesťažovala.
Vo veku 55 rokov zomrela v utorok slovenská spisovateľka Jana Benková. Informáciu o jej úmrtí zverejnilo na svojom webe Slovenské literárne centrum (SLC).
Jana Benková bola novinárka, scenáristka a mediálna poradkyňa. Knižne debutovala roku 1997, patrila medzi najčítanejšie autorky ženských románov na Slovensku. Vydala 42 knižných titulov, v Česku jej po úspechu románu Máš, cos chtěl, miláčku! v preklade vydali ďalších 14 románov. V roku 2012 získala titul Autorka roka 2012 v čitateľskej ankete Martinus.sk. Roky pracovala aj na poste tlačovej tajomníčky. V roku 2010 sa však vrátila k remeslu spisovateľky.
Zosnulej spisovateľke vzdala hold na sociálnej sieti aj Alena Heribanová, o ktorej Benková napísala monografiu. „Vážila som si Tvoje nesmierne spisovateľské úsilie, tvorivosť, lásku k ľuďom, Tvoj talent vytvárať príbehy, písať romány…,“ napísala.