Najväčšie poníženie Kamily Magálovej: Všetci sa mi smiali... dnes mi tlieskajú!

BRATISLAVA - Učitelia ju ponižovali a spolužiaci sa jej vysmievali, keď povedala, čím chce byť v živote. Reč je o úspešnej slovenskej herečke Kamile Magálovej, ktorej cesta za jej najväčším snom nebola práve najjednoduchšia.
Už ako dieťa vedela, že jej život bude patriť divadlu. Kamila Magálová sa narodila do umeleckej rodiny – je dcérou slávneho dirigenta Ladislava Slováka a sestrou herca Mariána Slováka. Paradoxne ju ale k herectvu priviedla jej teta. „Mala som tetu z Budapešti, ktorá bola obrovská dáma, krásne sa obliekala a ja som k nej vzhliadala. Raz mi povedala, že chcela byť herečka, ale rodičia jej to zakázali," začala svoje rozprávanie Magálová. „Keď prišla k nám na návštevu, vždy sme s bratom zahrali nejakú scénku a jej sa to veľmi páčilo. Ja som jej vtedy povedala, že keď ty si nemohla byť herečka, možno ja by som mohla byť. A splnilo sa mi to,“ zaspomínala si obľúbená herečka v relácii Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej.
Lenže... aj napriek umeleckým génom a vlohám jej cesta za snom nebola jednoduchá, práve naopak. Bola popretkávaná výsmechom, uťahovaním si a častokrát aj ponižovaním. „Na základnej škole, asi v štvrtom ročníku, sa nás učitelia pýtali, čím by sme chceli byť. A ja som povedala, že herečkou. Začali sa mi vysmievať a až po maturitu ma volali: ‚Nooo, heeeerečka k tabuli‘," hovorí s trpkou pachuťou. No nevzdala sa a ešte viac zabojovala. „Bolo to dosť nepríjemné, hanbila som sa, pretože sa všetci smiali. Vtedy som si povedala: Viete čo, ja vám dokážem, že ja sa tou herečkou stanem.“ Dnes sú jej sny realitou. Kamila Magálová je už roky na hereckom výslní a tí, ktorí sa jej kedysi smiali, jej dnes tlieskajú.
