Brutálna premena jojkárskej hviezdy: FOTO Za 10 mesiacov schudla 15 kíl!

(Zdroj: Instagram E.F.)

BRATISLAVA - Viaceré známe Slovenky sa pustili do boja s kilami navyše a dosiahli obdivuhodné výsledky. Medzi nimi je aj Ema Fajnor, ktorá prešla výraznou fyzickou premenou. S odhodlaním a disciplínou dokázala za niekoľko mesiacov výrazne upraviť svoju váhu a životný štýl. Sama priznáva, že cesta nebola jednoduchá, no jej úspech je dôkazom, že trpezlivosť a sebaovládanie prinášajú zaslúžené ovocie.

Viacero známych Sloveniek sa rozhodlo zatočiť so svojimi kilami navyše. Spomenúť môžeme napríklad komičky Evelyn či Simonu Salátovu, moderátorku Eriku Barkolovú či bývalú tenistku Dominiku Cibulkovú. Hrdo sa k nim radí aj jojkárska porotkyňa z Nákupných maniačok Ema Fajnor.

Vydala sa na cestu chudnutia, ktorá rozhodne nie je prechádzka ružovou záhradou, no výsledok stojí za to. Jej odhodlanie a disciplína sú dôkazom, že tvrdá práca prináša svoje ovocie. Po 10 mesiacoch, od kedy začala svoju premenu, sa prihovorila fanúšikom. Zmeny na jej tele sú značne viditeľné.

„Zmenila som stravu v apríli. Začala som na váhe 92 kíl, teraz mám 77 kíl. Takže sa bavíme o 15-kilovom schudnutí za 10 mesiacov. V minulosti som zjedla 6 jedál za deň, teraz sa snažím zjesť dve až tri jedlá denne," ozrejmila s tým, že sa medzitým nesnaží do seba pchať hlúposti, ale usiluje sa telo zasýtiť polievkami, šalátmi alebo kávou. „Musela som pochopiť, že chudé baby nezožerú toľko, ako som zvykla zožrať ja," zavtipkovala. „Je to náročné, ale som hrdá za to na seba," zhodnotila na záver. Čo hovoríte na jej dychberúcu premenu?