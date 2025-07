Módna prehliadka Lýdie Eckhardt - Križovatky (Zdroj: Ramon Leško)

„Áno, vydala som sa, šťastne,“ priznala so žiarivým úsmevom. Prvá svadba bola čisto formálna, len v kruhu najbližších. „Boli sme tam my, svedkovia plus Lydka, (Lýdia Eckhardt, pozn.red.) a druhá je taká tradičná v Afrike. Minulú sobotu som mala väčšiu, na Slovensku,“ prezradila kráska, ktorá sa vydala za Slováka.

Ten to však nemal celkom jednoduché. Okrem srdca Mary si musel získať aj jej rodinu. A ako sa ukázalo, brat bol pri pýtaní poriadne prísny. „Keď môj manžel chcel od neho, aby nám dal zelenú k pytačkám, tak môj brat povedal – počkajte, ešte máš čas. Ale keď sa stretli v Angole, tak si veľmi sadli,“ opisuje Mara s úsmevom. V ich kultúre majú totiž pytačky obrovský význam. „Pytačky sú dôležitejšie ako svadba. Akonáhle je žena pýtaná, môže žiť so svojím mužom, ako keby bola vydatá.“ V Angole na honosných pytačkách nechýbala ani módna návrhárka Lýdia Eckhardt, s ktorou má Mara mimoriadne blízky vzťah. „Lydka je moja slovenská mama. Ja si neviem predstaviť, že by som šla na pytačky a Lydka by tam nebola. To by som asi ani nebola šťastná. Lydka tam proste patrila, musela ísť,“ prezradila úrpimne. Od návrhárky dostala aj výnimočný dar. Čo to bolo, sa dozviete vo videu.

Pamätáte si Maru z Ordinácie v ružovej záhrade? Trojitá svadba so Slovákom: V Angole prešiel skúškou!