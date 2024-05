Verejnosť sa BÚRI proti Českej Miss: Pre korunku musela urobiť TOTO... To myslia vážne?!

(Zdroj: Profimedia)

Kvôli víťazstvu sú ženy ochotné podstúpiť rôzne skrášľovacie procesy a aj keď sa do popredia už viac dostáva prirodzená krása, v Českej Republike akoby išli proti prúdu a mali stále jeden a ten istý pomyselný ideál krásy. Korunku si najnovšie prevzala len 21. ročná Adéla Štroffeková, ktorá bola ešte pred súťažou brunetkou a zrazu sa z nej stala blondínka - rovnako ako aj predchádzajúce víťazky, a to Krystyna Pysczková (25) z roku 2022 a Justýna Zedníková (21) z roku 2023.

Voči rovnakému typu akoby cez kopirák sa postavili aj samotní fanúšikovia a ich komentáre vyjadrujú značnú nespokojnosť s ich novo zvolenou Miss, ktorá pre korunku podstúpila zmenu imidžu. „Každý rok víťazka blondínka. Dopredu určená víťazka každý rok. Brunetu prefarbili na blond, aby vyhrala. Umelé herečky proste,“ komentovala rozčúlená fanúšička a v podobnom duchu boli aj ďalšie slová.

„Stále to isté, blondína. A pritom tam boli krajšie dievčatá,“ ostro sa búrila iná sledovateľka. Paradoxom je, že samotná riaditeľka súťaže Tatiana Makarenko si je vedomá tejto skutočnosti. A to, že dievčatá sú síce krásne, ale veľmi ťažko by ste medzi nimi hľadali vizuálne rozdiely. A čo si o tom myslí víťazka z minulého roku? „Zhodnotili sme, že na Miss World by po úspechu Kristýnky Pyszkovej neboli veľké šance, naviac som i rovnaký typ ako Kristýna a predchádzajúca víťazka, ktorá je z Polska,“ povedala Justýna Zedníková pre Super.cz. A čo si o tom myslíte vy?