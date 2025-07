Módna prehliadka Fera Mikloška, Jana Majeská a Fero Mikloško (Zdroj: Ján Zemiar)

Na prehliadku prišlo množstvo známych osobností a každá z nich mala na adresu návrhára len slová obdivu. „Farebný, originálny, vtipný, jedinečný a luxusný,“ charakterizovala tvorbu módneho návrhára Hana Rapantová. O niečo poetickejšie, no s rovnakým nadšením, hovorí aj Zora Czoborová, ktorá sa s Mikloškom pozná roky. „Ja vždy hovorím, že Fero Mikloško, ja a straky – to znamená flitre a všetky odtiene, ktoré sa vedia ako dúha zobraziť nielen na slnku, ale aj na tvojom tele,“ vyhlásila a dodala, že návrhár presne vie, ako zvýrazniť ženské krivky. „Ako vie predĺžiť ženské nohy, ako vie zvýrazniť ženský pás, ako nenápadne dá do tvojej pozornosti ramená, aby vyzerala tá ženská silueta tak, ako má.“

Superlatívmi nešetril ani riaditeľ Centra marketingu televízie Markíza, Michal Borec: „Mikloško to sú flitre, pestrofarebnosť, žoviálnosť, dobrosrdečnosť, otvorenosť, prajnosť, zábavnosť... To sú také top of mind, tak to je Fero.“ A ticho neostala ani Zuzana Kanisová, ktorá stojí za stylingom mnohých jeho kolekcií. „Stylista má úplne inú prácu ako návrhár, ten to vidí z úplne iného pohľadu. U nás s Ferom je to o symbióze, on vie, že niečo mu povyhadzujem, niečo mu osekám, niečo mu poprekombinujem a ten výsledok je potom iný, ako keby to robil sám. Ale na ňom je úžasné to, že on proste dôveruje, vie presne, čo chce, drží si svoj rukopis...“ Samozrejme, že aj ona má v šatníku zopár jeho kúskov a v jednej veci je podľa nej úplný majster...

Známe tváre o návrhárovi Mikloškovi po jeho prehliadke: Pre TOTO Fera milujeme!