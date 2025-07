Dom slovenskej herečky DVAKRÁT VYHOREL: Musela ho nechať VYSVÄTIŤ!

Andrea Růžičková s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka s manželom v období pandémie kúpili kamenný dom mimo Prahy. „Trúfam si povedať, že nám to zmenilo život ako v rodine, tak aj mne osobne, že som začala inak vnímať svet. Potrebujem menej dav teraz, celý ten čas viac spoznávam samu seba. Tak nejak ako od začiatku, pretože tam inak plynie čas a ste tam viac spojený sám so sebou a s tou prírodou. Myslím, že to má samé pozitívne účinky a nebol ani deň, kedy by som to ľutovala,“ vyjadrila sa pre eXtra.cz Andrea.

Růžičková je veriaca a vzťah k Bohu predáva aj svojim deťom. Ešte predtým, ako sa s rodinou nasťahovala do domu, nechala ho vysvätiť. „U nás na východnom Slovensku ej to tradícia takmer každý rok, že sa vysväcuje dom, kde sa vlastne stretne celá rodina a celá rodina sa modlí za to, aby v tom dome bol pokoj, aby sme mohli žiť v harmónii. A pri tých nových domoch sa to robí o to viac,“ priznala herečka.

Navyše dom pochádza zo 16. storočia a má pestrú históriu, aj pomerne temnú. „Čo vieme, tak dvakrát vyhorel. Zavolali sme kňaza z kostola Sýřského z Poděbrad, ktorý sme navštevovali. Prišiel, vysvätil nám to a ten pocit bol potom lepší. Takže teraz, aj keď občas sa tam dejú nejaké zaujímavé javy, teraz napríklad s elektrinou, tak sa nebojím,“ priznala Andrea.