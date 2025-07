Vlado Voštinár zo slávy na Slovensku ŤAŽÍ: Kedy využíva, že ho ľudia poznajú?!

Vlado Voštinár (Zdroj: archív VV)

Vlado Voštinár je už roky neodmysliteľnou súčasťou obľúbenej relácie Inkognito. Moderovanie aj ďalších relácií mu prinieslo popularitu a slávu, s ktorou ide ruka v ruke to, že ho ľudia spoznávajú na ulici. Z toho, že ho oslovujú neznámi ľudia, si však ťažkú hlavu nerobí. Neprekáža mu dokonca ani to,že by sa mal obmedzovať a dávať si pozor na to, čo na verejnosti povie alebo urobí.

Voštinár priznáva, že sláva mu život nezmenila tak, ako by si niektorí mysleli. „O sláve sa naozaj nedá hovoriť, ja iba stále opakujem, že je to prirodzený proces mojej práce. Ak ste viac ako 20 rokov na obraze a nikto by vás na tej ulici nepoznal, tak asi to robíte zle,“ vysvetľuje moderátor, ktorého obľúbenosť je medzi divákmi nepopierateľná. Napriek tomu si uvedomuje, že byť známou tvárou má aj svoje výhody. „Oveľa ľahšie sa otvárajú dvere, keď ich otvára niekto, koho chcete cez tie dvere pustiť,“ priznáva s úsmevom. Moderátor otvorene prehovoril o benefitoch, ktoré mu prináša popularita... Chystáte sa závidieť? Tak počúvajte...

Vlado Voštinár zo slávy na Slovensku ŤAŽÍ: Kedy vyžíva, že ho ľudia poznajú?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

