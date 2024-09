Vlado Voštinár (Zdroj: Ján Zemiar)

Darí sa mu! Moderátor Vlado Voštinár prežíva spokojné obdobie dlhé roky ako v pracovnej oblasti, tak aj v súkromí. Svedčí o tom aj fakt, že so svojou manželkou Klaudiou sú spolu krásnych 30 rokov. Je dobrým manželom? „Ja som mal niekoľko krát chuť sa to opýtať, ale vždy sa bojím lebo nechcem počuť, že nie. Ale takto, ideálny som pravdepodobne nebol a ideálny ani nikdy nebudem. A nebudem ani ten zlý, ani som nikdy nebol. A ak sa pohybujem niekde medzi tým, tak mi to úplne stačí,“ prezrádza s úsmevom na tvári známy jojkár, ktorý s manželkou vychoval dve deti – dcéru Andreu a syna Martina. Navrhli sme mu teda, nech si dá vyveštiť, čo aj urobil, ale výsledok veštenia si nechal pre seba. „Bolo to milé, ale zároveň mám trošku v podvedomí strach, aby som to nezakríkol. Ale nemal som depresiu, keď som odchádzal,“ uzatvára so smiechom tému veštenia.

A depresiu nemá ani z pribúdajúcich rokov. „Keď mi niekto povie, že vek je číslo, nie je to tak! Nesúhlasím s tým! Lebo vek je trošku problém - záleží aký a u koho - ale nebudem sa tváriť, že som úplne dokonale ako dvadsiatnik, nie je to tak. Čo sa dá opraviť, našťastie opravím a čo sa nedá opraviť, tak s tým bojujem a dávam to aspoň do polohy, aby som bol funkčný.“ Známy jojkár nič nepodceňuje a o svoje zdravie sa stará, pravidelne absolvuje preventívne prehliadky a jednu má dokonca čerstvo za sebou. Výsledok ho však rozhodne nepotešil!

Vlado Voštinár si dal vyveštiť budúcnosť: Od veštice odišiel so STRACHOM! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)