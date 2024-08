Vlado Voštinár má NOVÉ ZUBY: Ukázal nám ich v plnej kráse! Majú obrovskú výhodu

Vlado Voštinár (Zdroj: Ján Zemiar)

Vlado Voštinár patrí bezpochyby k moderátorskej špičke a v relácii Inkognito je od jej samotného začiatku v roku 2003. Za ten čas si aj s kolegami z relácie vybudoval nadštandardné priateľské vzťahy a to je cítiť aj v samotnej relácii. Častokrát sa však s hádačmi doberajú viac, ako by možno bolo pre iných únosné. Posmešné slová z nich proste vyletia len tak. „V Inkognite nie je dohodnuté naozaj nič! Jedna vec je ale veľmi dôležitá, aby ste si natoľko rozumeli, že sa môžete doberať. A ak si natoľko rozumiete, tak to nebolí a je to zábavné a vtipné. A hádam môžem povedať, že našťastie, ja som splachovací –to znamená, že mnou to prejde a žiadna zášť z akéhokoľvek doberania nezostane vo mne. Lebo vieme, že to je forma veľmi priateľského a príjemného doberania,“ odhaľuje vzťahy ako aj zákulisie relácie Inkognito, ktorá sa už dlhé roky teší obrovskej popularite. My sme však boli zvedaví, či za tie roky predsa len nenastala situácia, kedy to jeden z nich prepískol. „Aj keď si to myslíme, tak to nahlas nikto nepovie. Ale poznáme sa natoľko, že vieme, kto má kde hranice a snažíme sa tie hranice neprekročiť.“

Voštinár sa však na párty pochválil aj novinkou, ktorú si doprial ku svojim 60-tym narodeninám, a tou sú nové zuby. A práve tie môžu byť pre jeho kolegov skvelou nahrávou na smeč! „S tým počítam a veľmi sa budem usmievať,“ dodáva so smiechom Voštinár, ktorý sa po operácií zraku rozhodol opäť investovať do svojho zdravia! „Keď vám príroda zoberie niečo trošku včas, našťastie je doba, kedy sa to dá prikúpiť. Tak som to využil,“ neskrýva nadšenie ostrieľaný moderátor. Netají sa však ani tým, že v prípade nového chrupu sa musel poriadne buchnúť po vrecku. „Niekto si kúpi diamantový prsteň, niekto drahú dovolenku, niekto drahé auto a niekto investuje do seba, lebo to je tá najlepšia investícia. Takže akokoľvek by to bolo drahé alebo lacné, dôležitý je výsledok a pohoda, s akou potom žijete,“ vysvetľuje svoje pohnútky vždy dobre naladený jojkár, ktorému premeny nielen zachutili, ale aj mu uľahčujú život. Vo videu sa dozviete ako. Dočkáme sa teda v blízkej dobe opäť nejakej premeny?

Vlado Voštinár má NOVÉ ZUBY: Ukázal nám ich v plnej kráse! Majú obrovskú výhodu (Zdroj: NL/Ján Zemiar)