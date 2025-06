Tajomstvá SPÁLNE Krausovcov! Janka prezradila, v čom si líha do POSTELE: Andyho budete ľutovať (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Janka a Andy Krausovci patria k pravidelným hosťom na módnych prehliadkach Lýdie Eckhardt a inak tomu nebolo ani tentokrát. Ich slová hovoria za všetko.zhodli sa. Názov prehliadky Križovatky podnietil aj malú osobnú spoveď. Aj manželia majú totiž za sebou zásadné životné križovatky.priznala Janka. A Andy to vidí rovnako:

Aj samotná prehliadka im sadla ako uliata. „Tým že sa živím slovom, sa mi páči, že to nie je len módna prehliadka, ale sú v nej aj príjemné hovorené vstupy.“ Janku naopak uchválili krásne modely, ktorých do jej šatníka evidentne pribudne viac: „Lydka má nádherné veci, takže mám už niekoľko kúskov a sú to veľmi kvalitné, veľmi krásne a jedinečné veci, ktoré nekúpite v bežných obchodoch.“ A Andy je na manželkinej strane, dokonca si myslí, že móda je v prípade žien o čosi dôležitejšia ako u mužov. „Ženská krása potrebuje pekný obal,“ myslí si známy scenárista a herec. Janka má však svoju vlastnú zásadu: „Človek sa v oblečení musí cítiť dobre, obliekame sa pre seba, nie pre druhých, to je motto, ktoré u mňa funguje,“ tvrdí a dodáva, že sa najradšej oblieka podľa nálady. A keď padla otázka, v čom si líhajú do postele, Andy sa iba smial! Bez tohto nevlezie do postele...