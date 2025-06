Patrasová sa lieči na PSYCHIATRII: Smrť Aničky (†29) niesla ťažko... Chcela si vraj UBLÍŽIŤ!

(Zdroj: TV Nova)

Mesiac po smrti Aničky Slováčkovej sa českými médiami začala šíriť informácia, že herečka Dáda Patrasová situáciu nezvláda. Zatiaľ čo Felix sa rozhodol žiaľ spracovať neustálym pracovným nasadením, Dáda úplne skolabovala. Na vlastnú žiadosť preto nastúpila do Psychiatrickej nemocnice Bohnice. Mnohí špekulovali, že sa rozhodla liečiť svoju závislosť od alkoholu...

Český Blesk však aktuálne prišiel s informáciou, že jej pobyt v Bohniciach má ešte vážnejšiu príčinu. „Dáda si chcela ublížiť, preto rodina, najmä mladší Felix, zasiahli,“ povedal denníku dôveryhodný zdroj z okolia Slováčkovych. „Po Aničkinom pohrebe bola na tom zle a schyľovalo sa ku katastrofe. Nebolo iné riešenie,“ dodal.

Felix nič nepotvrdil, rozhodol sa túto informáciu obísť mlčaním. „Nebolo to s ňou dobré, áno! A či si chcela ublížiť? Nehnevajte sa, nechám to bez komentára,“ povedal Felix. „Nechajme jej čas na to sa dať dokopy,“ dodal Slováček.

