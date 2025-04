Jiří Mádl, Český lev 2025 (Zdroj: reprofoto)

Jiří Mádl patrí medzi najtalentovanejších tvorcov svojej generácie. Dokázal to aj na udeľovaní Českých levov, kde za svoj film Vlny získal sošky v kategórii za Najlepšiu réžiu a Najlepší scenár. To však zďaleka nebolo prvé Mádlove ocenenie a ceny sa mu doma len tak kopia. A to doslova! „Je ich veľa, mám z nich veľkú radosť. Zatiaľ sa mi kopia pod vešiakom na prádlo, pretože máme malý byt, ale musím im nájsť nejaké miesto,“ prezrádza s úsmevom.

Na otázku, či ho momentálne viac baví réžia alebo herectvo, reaguje napriek tomu bez váhania: „Teraz ma baví najviac herectvo, pretože som sa na to tešil. Tento rok vyzerá, že natočím tak tri filmy, tak to ma baví. Ja som teraz veľmi rád pred kamerou.“ Oveľa viac než soškami sa však Mádl aktuálne chváli niekým iným – dvojročným synom. „František sa má krásne, je to šikula,“ hovorí hrdý otec. „Už je to parťák, už má osobnosť. On je taký svoj a je s ním skvelá ‚domluva‘.“ Herec o svojom súkromí prezradil v rozhovore viac, dokonca odhalil, v čom sa malý František potatil.

Jiří Mádl prezradil o synčekovi: Čo po mne zdedil malý František! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)