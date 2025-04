8. kolo Let's Dance: Sagan si VYSTRELIL z Ďurovčíka a... Aha, TOTO sú Jablonského rodičia!

8. kolo Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)

8. kolo sa ponesie v znamení Veľkej noci a slovenského folklóru. Súťažiaci predvedú dve vystúpenia - jeden spoločenský tanec a druhý bude ladený do veľkonočnej tematiky. Do porotcovského kresla zasadne kráľ tanečného parketu Jakub Jablonský, ktorý sa veľmi tešil. Okrem porotcovania predvedie aj špeciálne číslo s umeleckým kolektívom SĽUK. „Teším sa veľmi, ale musím povedať, že mám oveľa väčší stres, než keď som bol na parkete," povedal Jablonský na úvod. Do hľadiska ho prišli podporiť aj rodičia.

Prvý tanec si zatancovali Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring. Na parkete predviedli JIve na pieseň od Tiny Turner Rolling on the river. V celej sále sa ozýval obrovský potlesk a ich výkon postavil Inchebu na nohy. Ako vysvitlo, Jaroslav oslavoval narodeniny, a tak dostal maličkú tortičku od moderátorky Aničky Jakab Rakovskej. „Veľmi ma to baví," povedala Zuzana na svoj tanec.

„Ja musím povedať jedno veľké wau. Toto bol najlepší jive, aký som kedy videl v tejto šou. Viac nemám k tomu čo povedať. Fantastické," vyjadril sa špeciálny porotca Jablonský. „Tebe ja nemám čo vytýkať," povedal Ďurovčík Zuzane. „Laťka je položená dosť vysoko," zhodnotil Adam Bardy. Tatiana Drexler tiež nešetrila chválou a s výkonom tanečníkov bola veľmi spokojná. „Bolo to fakt super," dodala. Od poroty získali 39 bodov.

