PREMIÉRA filmu Mickey 17: Známa sexica s tehotenským bruškom, krásna misska prišla s priateľom!

Premiéra filmu Mickey 17 (Zdroj: Ján Zemiar)

Predstavte si, že by nám technológia umožňovala po smrti preniesť vedomie do nového tela, identického s tým, ktoré sme využívali zaživa. Ďalej sa skúste zamyslieť nad tým, aké by to bolo, ak by súčasťou vášho zamestnania bolo opakované zomieranie stále znova a znova. Čosi také je údelom hlavnej postavy zábavného veľkofilmu Mickey 17.

Svoju slovenskú premiéru bude mať 6. marca, no v utorok bola slávnostná premiéra. Medzi pozvanými bolo aj niekoľko známyh osobností. Za všetky spomeňme bývalú playmate Evu Cifrovú, ktorá pod srdcom nový svoje druhé dieťatko. Do kina prišla vo svetlých úpletových šatách, ktoré nechali vyniknúť jej tehotenským krivkám. Pozrite, aká je z nej krásna "tehuľka".

Eva Cifrová (Zdroj: Ján Zemiar)

Novinku si nenechala ujsť ani 1. vicemiss Slovensko 2015 Barbora Bakošová, ktorej v spoločnosti robil garde jej priateľ Juraj. Dvojica sa do kina štýlovo vyparádila... Vyzerali doslova ako vystrihnutí z módneho magazínu. Veď napokon obaja majú k fashion odvetviu blízko - zatiaľ čo Barbora je modelka, Juraj sa živí ako fotograf. A pozrite, ako im to spolu pristane!

Barbora Bakošová, priateľ Juraj (Zdroj: Ján Zemiar)