Heribanovej mrazivé slová o VOJNE na Ukrajine: Už sme si ZVYKLI!

(Zdroj: Instagram BJ)

Svoj pohľad na aktuálnu PR manažérka a stylistka zverejnila na sociálnej sieti Instagram. „Viete, čo je na vojne najhoršie, ak opomenieme nezmyselné straty na ľudských životoch, beštiálnu brutalitu, bombardovanie civilného obyvateľstva, kľúčovej infraštruktúry, neistotu ľudí, nekonečný strach, chudobu a choroby, pocit absolútnej bezmocnosti, stratu domova a nedobrovoľný odchod do cudzej krajiny za "lepšou budúcnosťou"?“ pýtala Babsy.

„Pre mňa je jednou z najhorších vecí na vojne to, že sa na ňu dá zvyknúť, tak ako na všetko...“ dodala. Zvykli sme si podľa nej, že naši susedia žijú každý deň v strachu, že každý deň počúvajú sirény, aby s amohli ísť rýchlo ukryť do bezpečia, že za tri roky od brutálnej invázie sa vo svetovej politike nič prevratné nestalo, čo by im vrátilo späť ich krajinu, suvereninu, dôstojnosť a čo by im aspoň trochu vynahradilo obrovské škody.

„Zvykli sme si na každodenné spravodajstvo, ktoré o vojne informuje a prináša kruté reportáže a fotografiami a videami, ale už tomu mnohí z nás nevenujú pozornosť, pretože pozerať sa krutosti priamo do očí, je nepríjemné a bolestivé,“ pokračovala Heribanová. „Pre mňa je šokujúce aj to, že sa začína naratív obracať a stále silnejú hlasy, ktoré ospravedlňujú vojnového zločinca Putina a chcú o osude Ukrajiny rozhodovať bez Ukrajincov. To je nehorázne!“

Podľa nej je to, že sme si zvykli, určitý prejav vlastnej sebazáchovy. „Chcela by som vás poprosiť, aby sme nikdy nezabudli, kto konflikt vyprovokoval, kto vraždí celé rodiny s deťmi, kto bombarduje nemocnice s onkologickými pecientmi a kto posiela bojové drony na Černobyľ. Nezvykajme si na zlo, klamstvo, zavádzanie, krutosť a demagógiu,“ dodala a doplnila slová pápeža Jána Pavla II. „Nebojte sa!“