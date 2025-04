SPOVEĎ Tormovej o dlhoročnej liečbe u psychológa: Zosypala som sa, TOTO bol spúšťač!

Kristína Tormová (Zdroj: Ján Zemiar)

Spoločnosť dm nedávno odštartovala novú kampaň s názvom #mojepraveja, ktorá zdôrazňuje ľudskosť a rozmanitosť. Na akcii nechýbali viaceré známe tváre vrátane herečky a spisovateľky Kristíny Tormovej. Tá je známa svojim odvážnym prístupom k životu a tentoraz sa nebránila prezradiť niečo zo svojho súkromia. „Moje pravé ja je veľmi ľavé, ale o to autentickejšie,“ vyhlásila s humorom na margo seba samej. Vzápätí dodala, že vďaka životným skúsenostiam a tiež negatívnym reakciám sa naučila stáť pevne na zemi. „Moje pravé ja je veľmi odvážne a naozaj ma to naučili všetky hejty a paradoxne aj bulvár, že už si z toho nič nerobím, takže v princípe som vďačná, že mi dali niekde inde tú hranicu.“

S pribúdajúcimi rokmi sa postupne naučila prijať sa takú, aká je - a to bez potreby neustálej sebakritiky. „Mám sa rada a čoraz viac len tak,“ hovorí otvorene. Napriek tomu priznáva, že s vlastným „ja“ to nie je vždy ružové. „Ja so sebou nevychádzam stále, normálne som hnusná mrcha niekedy a správam sa nielen k sebe škaredo, ale niekedy aj k ostatným, lebo aj to je normálne a prirodzené. Dôležité je, čo s tým potom urobíme a ako tú situáciu následne ošetríme,“ prekvapuje svojimi slovami Kristína, ktorá sa naučila vychádzať aj so svojim „horším“ ja a jedným dychom dodáva, že najväčšie ponaučenie jej priniesli práve nepríjemné a ťažké okamihy. „Najviac ma asi naučilo vlastne všetko zlé, čo sa mi stalo, to ma naučilo si najviac rozumieť a vážiť si samú seba a to vďaka tomu, že mám za sebou roky terapií u psychológov, psychologičiek.“ Pomohlo jej aj to, že si dokáže odpustiť, pochváliť sa a uznať, že v niečom naozaj vyniká a k tomu vedie aj svoje deti Elu, Matildu a Alana.

Napriek tomu, že Kristína má za sebou kus práce na vlastnej sebahodnote, vie, že je to nekonečný príbeh. „Stále na niečom pracujem, to je taký projekt, to nikdy nekončí... život nikdy nebude bezproblémový, nikdy nás nebudú mať všetci radi, nikdy to nebude tak, že budeme mať len dobré dni, a práve to je tá zručnosť, že sa s tým naučíš fungovať,“ pochvaľuje si herečka terapie, na ktoré chodieva pravidelne dodnes. V rozhovore prezradia, čo bol kľúčový moment, ktorý ju k nim priviedol a prečo si musela doslova zachrániť vlastnú dušu!

