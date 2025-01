Eva Evelyn Kramerová (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Tak toto ešte „nežrala“! Eva Evelyn Kramerová ochutnala niečo, čo by nebyť kamier zrejme nikdy nevyskúšala.

Inkognito nie je len hádanie povolaní a nehynúca zábava, ale občas aj výzva. Najmä ak do relácie príde chovateľ slimákov. Nie však pre lásku k nim a raodsť, ale na konzumáciu, teda pre gurmánsky zážitok. Neuverili by ste, čo všetko z toho vyrábajú, dokonca aj paštéty a slimákov v čokoláde, s mangom, medom či ananásom… Fero pri myšlienke ochutnávky doslova tuhol, takže sa zmohol iba na otázku: „A ako ich zabíjate?“ zaujímalo ho.

Evelyn, ktorá zo začiatku odolávala, si napokon predsalen vytiahla z úst strojček na zuby a strčila slimáka do úst… Čo nasledovalo potom, si pozrite vo videu. Fera od tejto delikatesy skrúcalo a s obavami sa opýtal: „Koho máme ďalšieho hosťa? Kto príde?“ A nebol by to Michal Hudák, keby celú situáciu „nezabil“ svojským nápadom a vtipnou hláškou… Pozrite si vo videu a sledujte aj reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.

Hosť v Inkognite priniesol hádačom darček: Evelyn s Ferom naplo! Fuj, to je čo? (Zdroj: TV JOJ)