Peter Marcin (Zdroj: STVR)

Keďže ide o predvianočné vydanie relácie Neskoro večer, niet sa čo diviť, že medzi hosťami bude aj Robo Opatovský, ktorý má naspievaných zrejme najviac vianočných piesní - možno aj na celom svete! Na svojom konte má 4 celé vianočné albumy!

Reč bude o všeličom a medzi iným sa Robo ako svedomitý otužilec snaží Petra Marcina poučiť, čo robiť a ako na to, aby vliezol do studenej vody a otužoval sa. „Môžeš začať so mnou a urobím ti postupný kurz…“ nabáda ho Robo. Marcin mu ale veľmi jasne naznačí, ako je na tom so studenou vodou a názorne mu ukáže, čo si o tom myslia dámy v hľadisku. Teda minimálne u nich hľadá podporu. Pozrite na Robove presviedčacie schopnosti a sledujte aj reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Opatovský chcel Marcina naučiť relaxačnú metódu: Keby vedel, ako to skončí, ani nezačne! (Zdroj: STVR)