Braňo Kostka UPRAVIL Tichú noc: AHA, aké osobnosti zlanáril na zmenu hymny Vianoc!

Braňo Kostka v relácii Sieň slávy (Zdroj: STVR)

Decembrové koncerty skupiny Fragile patria bezpochyby k tým najkrajším, tento rok však fanúšikov a cappelly čaká niečo špeciálne – Fragile totiž spojili sily s ikonou vianočnej hudby Robom Opatovským a pripravili pre sviatočné publikum niekoľko nezabudnuteľných hudobných večerov. „Niektoré z nich máme aj s Robom Opatovským, ktorý je špecialista na vianočnú hudbu v slovenskej pop music, takže na to sa veľmi tešíme,“ prezradil líder Fragile.

Malú ochutnávku majú za sebou už minulý rok a výsledok bol pozitívny. Ako sme sa však dozvedeli, rozhodne nejde o náhodnú spoluprácu, nakoľko Braňo Kostka a Robo Opatovský sa poznajú už celé desaťročia. „My sme spolužiaci, myslím, že on bol trošku mladší, ale my sme sa stretávali už na konzervatóriu spolu, na internáte sme sa veľa stretávali, takže my sa s Robom poznáme už veľmi dlho. Už vtedy nás spájala muzika, ale predsa len tá klasická, no a potom každý sme skúšali všeličo možné, a takto sa naše kariéry pretli znovu touto veľmi príjemnou formou,“ prekvapuje svojimi slovami Kostka.

Pre sviatočné koncerty si však Fragile pripravili hneď niekoľko noviniek. „Počas toho koncertu tam pribudne duet s Linou Mayer, ktorý nahral a naspieval. A aj na internete je už naša nová verzia Tichej noci, ktorú som trošku modifikoval pre rádiový posluch,“ prezradil Braňo. Tichá noc v podaní Roba Opatovského a Nelky Pociskovej má pre Fragile špeciálne miesto. „S Robom spieva v tejto verzii Tichej noci Nelka Pocisková, takže je to veľmi zaujímavé, lebo tých Tichých nocí… aj pre nás je to pieseň z iného súdka. Je to predsa len pieseň, ktorá stojí na tom piedestáli vianočných piesní. A my sami ju nespievame na každom vianočnom koncerte, až na tých úplne posledných. Vtedy si dovolíme vytiahnuť túto pieseň, lebo predsa len je výsostne vianočná. Tešíme sa, že sme ju mohli takto zvečniť, takouto formou a tiež vo veľmi zaujímavom obsadení.“ Zaujímavé však rozhodne sú aj plány na budúci rok, o ktorých Braňo Kostka porozprával viac v našom rozhovore.