Je to fešák! Vnuk Jiřiny Bohdalovej prehovoril o slávnej babičke: Takto ju pozná iba on

(Zdroj: Česká televízia)

Jiřina Bohdalová nemala posledné mesiace veľmi priaznivé. Neustále ju zrádzalo zdravie – najprv sa otrávila jedlom, potom prišla vážna viróza. Herečka však naďalej srší vtipom a energiou. V dobrej nálade dokonca prišla do Českej televízie, kde sa krstila kniha Když Hvězdy vaří, ktorá obsahuje recepty z jej programu Hobby naší doby, ktorý vysiela televízia každý víkend. A bude aj ďalej. Legendárna herečka sa pochválila, že podpísali zmluvu na ďalšieho pol roka.

Vojtěch Staš na oslave 92. narodenín babičky Jiřiny Bohdalovej (Zdroj: Instagram V.S.)

Na krst ale neprišla sama. Pohár vínka jej dovolil nielen jej dvorný lekár Petr Neužil, ktorý bol krstným otcom knihy, ale v jej prítomnosti pobudol aj vnuk Vojta Staš, syn taktiež slávnej herečky a Bohdalovej dcéry Simony Stašovej. Ženatý Vojta vyrastal po boku silných a úspešných žien: „Pre mňa je to normálne, do toho som sa narodil a vždy som chcel mať dobrý pocit zo seba, že niečo viem,“ povedal pre blesk.cz. A hoci si vybral cestu a profesiu programátora, ktorý neustále sedí sám za počítačom, v posledných rokoch sa skamarátil aj so svetom šoubiznisu. „Našiel som sa v programovaní a v agentúre DJ Prague, vďaka ktorej som sa dostal medzi ľudí, do šoubiznisu, do spoločnosti,“ povedal reportérovi Davidovi Turekovi v rozhovore pre blesk.cz.

Vojtěch Staš s manželkou Helenou (Zdroj: Instagram V.S.)

Hudobnú agentúru, ktorá združuje živú hudbu, DJ-ov, ozvučenie, techniku a zabezpečujú svadby, plesy, firemné večierky, vybudoval spolu s manželkou Helenou a práce majú až nad hlavu. Má vôbec čas na babičku, ktorej hovorí Jířa? „Ja s babičkou trávim veľa času, i keď ona by si priala, aby som s ňou bol ešte častejšie, ale čerpám z nej hlavne energiu a návod, ako tu byť tak dlho, čo ju nabíja… Sme si celkom podobní v niektorých veciach, ona má energiu z ľudí, a baviť sa v živote, to je najviac.“ To bol jej recept aj v časoch, kedy to v živote nemala ľahké a trela biedu. „Najviac je vedieť sa baviť a mať radosť z maličkostí… Mňa babička a rodina vychovala v tom, že čo si sám neurobím, to nemám. Snažím sa simulovať rovnaký postup a vlastne vďaka tomu mám možnosť založiť agentúru. Ináč by mi to možno ani nenapadlo, možno by som si vyložil nohy na stôl…“ povedal s úsmevom Vojta.