Martina Schindlerová úprimne o partnerovi: Zvládli zásahy jej expriateľa?!

Martina Schindlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar je už dlhoročnou tradíciou, ktorá spája hudbu a dobročinnosť. Aj tento rok sa môžeme tešiť na výkony obľúbených slovenských umelcov a zároveň prispieť na pomoc deťom z rodín ohrozených chudobou prostredníctvom esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877.

O zábavný hudobný program sa tento rok postarajú rôzni umelci. Medzi inými aj Martina Schindlerová, ktorá sa vracia na pódiá po dlhšej pauze s novým albumom. Na pódiu vianočného benefičného koncertu však vystúpi s notoricky známou piesňou od Mariah Carey All I want for Christmas is you. Na účinkovanie na koncerte sa nenechala dlho presviedčať.hovorí.

Aj Martina prežila v živote neľahké chvíle: „Určite veľakrát som bola na kolenách, ale vždy je to výsledok našich vlastných rozhodnutí, lebo máme nekonečno možností ako môžeme žiť…“ priznáva a vzápätí dopĺňa: „Nemyslím si, že moje bolestivé situácie v živote boli spôsobené zlými rozhodnutiami Boli to rozhodnutia, ktoré som považovala za správne a musela som si prežiť tie dôsledky, aby som pochopila, že nabudúce sa rozhodnem určite inak,“ hovorí Martina a dodáva, že momentálne prežíva skvelé obdobie. Čo všetko prezradila o svojom partnerovi, deťoch, túžbach a snoch, sa dozviete vo videu. A ako sa jej darí na scéne, uvidíte v programe Úsmev ako dar. Koncert naladí divákov na pravú vianočnú atmosféru už v pondelok 23. decembra o 11.55 na Jednotke.

