Opatovský si pred Vianocami doma poriadne zavaril: Láska, prepáč mi!

(Zdroj: Lenka Filipeje)

BRATISLAVA - Robo Opatovský (51) má pred Vianocami poriadne nabitý program! Obľúbený spevák sa aj tento rok spojil s vokálnou skupinou Fragile a spoločne vyrážajú na sériu vianočných koncertov po celom Slovensku. A hoci si koncerty užíva, doma to zrejme také ružové nie je.

Vianočné koncerty Roba Opatovského sú neodmysliteľnou súčasťou adventu už niekoľko rokov a tento rok nebude výnimkou. Fanúšikovia sa však môžu tešiť na skvelé spojenie s obľúbenou a capellou Fragile, ako však toto netradičné spojenie vzniklo? „Minulý rok to bola veľmi úspešná spolupráca v Piešťanoch a v Trenčíne... Tak sme si povedali, že tento rok spravíme 5 koncertov a už je z toho 6, lebo v Bratislave sme ešte pridali jeden koncert navyše,“ prezrádza spevák a spoločné vystúpenia si pochvaľuje. „Ja sa pri nich cítim fantasticky. Odohrám si svoje vianočné pesničky, s Fragile si moji kolegovia speváci zaspievajú duety ako Čas sviečok alebo Poďme si priať, no a potom zase ja prejdem do nejakého ich hudobného vstupu a zaspievam pesničky, ktoré neprezradím, nech prídu na koncert…“ láka fanúšikov na jedinečný hudobný zážitok.

Kvôli nabitému pracovnému programu však nestíha vianočné prípravy a otvorene si sype popol na hlavu. „Veľmi sa z toho teším, že môžem veľa spievať, máme v podstate skoro každý deň koncert, či už s mojou kapelou alebo s Fragile. Moja žena sa sťažuje na to, že ani nepomôžem, aj stromček si sama zariadila, aj si ho sama ozdobí, aj všetky svetielka, všetko to nainštalováva ona, čiže ja naozaj za toto ju strašne milujem,“ nešetrí na manželku Katku slovami chvály spevák, ktorý si je viac než dobre vedomý toho, aký poklad má doma. V rozhovore prezradil oveľa viac. A Braňo Kostka z Fragile doplnil, kedy je posledný predvianočný koncert a kedy môžeme zájsť na ich špeciálne koncerty.

Opatovský si pred Vianocami doma zavaril: Láska, prepáč mi! (Zdroj: NL/TH)