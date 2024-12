Kraus navštívil domov Turzonovovej: Na milý detail si spomína aj po rokoch!

(Zdroj: Archív Andy Kraus)

Andy Kraus bude v relácii Sieň slávy hosťom herečky Božidary Turzonovovej. A ako prezradil, spomienky na herečku siahajú v jeho prípade naozaj do detstva. „Ešte keď bežal seriál Vivat Beňovský, som bol zamilovaný do Anastázie, ktorú tam ona stvárňovala. A potom nastala situácia, že sme sa presťahovali do jej blízkosti, tak sme sa stretávali dosť často. Ja som potom začal hrávať ako dieťa v televíznych inscenáciách, takže sme sa spoznali aj osobne, pred kamerou,“ odhaľuje čriepky minulosti Kraus a vo svojich slovách pokračuje. „Potom prišlo VŠMU, kde bola ona moja pedagogička, pošťastilo sa mi s ňou stáť aj na javisku a potom sa to preklopilo, nám sa trošku vymenili roly a ona ako herečka účinkovala v seriáli, ktorý som ja produkoval.“

Roky na VŠMU pod taktovkou skvelej herečky si však Andy nevie vynachváliť. „Ona bola emotívna. Keď sa študovala nejaká postava, tak išla cez tie emócie. Ona vyslovene z nás chcela vyťažiť maximum... Bolo to vyčerpávajúce, ale v dobrom slova zmysle. Potrpela si na to, aby emócie v tom herectve išli z človeka naplno,“ opísal jej prístup k študentom. „Ja si pamätám, že sme veľakrát chodili aj ku nej domov, keď sme ako študenti mali čítačku, tak nám po večeroch urobila čaj, okolo nás behal jej psík, takže to bolo príjemné. Mala úžasne naštudovanú tú históriu aj dejiny herectva a o každom autorovi a o každej hre nám vedela toho veľmi veľa povedať,“ dodáva dnes s vďačnosťou.

Nuž a keďže relácia nesie názov Sieň slávy, boli sme zvedaví aj na to, čo znamená sláva práve pre úspešného herca a scenáristu. „Sláva? Fú, tak to je kombinácia toho, že najprv je, že niekto je populárny, že je známy, že ho ľudia poznajú, ale chce to ešte taký level navyše. Že tá sláva je niečo, čo si musí človek zaslúžiť,“ vyjadril svoj názor. Svojimi ďalšími slovami však poriadne prekvapil aj nás! Vy sa nechajte prekvapiť reláciou Sieň slávy, vysiela sa vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Kraus navštívil domov: Turzonovovej: Na milý detail si spomína aj po rokoch! (Zdroj: STVR)