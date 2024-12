Priznanie herca Hrčku po rokoch: Život od výplaty k výplate! A bývanie? To by mnohí nedali...

Juraj Hrčka (Zdroj: Ján Zemiar)

Inscenácia Mama umrela dvakrát je o dedičstve a moci peňazí, ktoré dokážu rozvrátiť aj najsilnejšie rodinné puto. Jednou z hviezd je aj herec Juraj Hrčka a tak sme boli zvedaví, aký vzťah má k peniazom on. A hoci peniaze zohrávajú v jeho živote dôležitú úlohu, snaží sa ich nebrať príliš vážne. „Akože podstatnú, lebo však musím platiť účty a všetko sa platí peniazmi, ale snažím sa to nebrať tak vážne. Je pravda, že viem aj niekedy minúť, ale som aj tak zase úsporný. Niekedy sa pristihnem, že asi to mám po rodičoch alebo po starých rodičoch, že prečo šetrím, alebo si rozmyslím trikrát, čo kúpiť,“ prezradil herec a jedným dychom dodáva, že pre neho je v tomto smere dôležitá ekológia a recyklácia a zodpovedný prístup k životnému prostrediu je samozrejmosťou.

A hoci si aktuálne herec na nedostatok pracovných ponúk nemôže sťažovať, paradoxne za najkrajšie herecké obdobie považuje časy, kedy mal sám hlboko do vrecka. Ocitol sa teda niekedy doslova na mizine? „Duchovne alebo finančne? Áno, ale zase aby si niekto nemyslel, sú tisícky horších prípadov a niekedy mi je z toho smutno. Takže úplne na mizine som asi nebol, ale je pravda, že to boli asi najkrajšie roky môjho života, keď som ako študent po škole bol zamestnaný v Nitre a žili sme len z divadelného platu a jedálenských lístkov, čo sme mali do miestnej jedálne. Rivalita spočíva v inom ako v tých peniazoch,“ zaspomínal si Juraj na svoje začiatky.

Sympatický herec však priznáva, že niekedy si trikrát rozmyslí, či a na čo minie peniaze. „Niekedy si poviem, že toto naozaj si premyslím, či to stojí za to, ale klamal by som. Niekedy nejaké dobré jedlo alebo lístok na nejaké predstavenie alebo koncert, tak by som povedal, že je to hodne premrštené tie sumy, ale človek si povie, že raz za život alebo chcem to vidieť. Mám to tak vyvážené, by som povedal. Ale peniaze si treba vážiť a človek si ich váži vtedy, keď ich zarába,“ hovorí herec. Práca ho však niekedy pohltí natoľko, že má pocit, akoby pracoval 20 hodín denne. „Človek by si aj povedal, že radšej menej peňazí, ale menej práce, aby mal človek viac času na seba. Ale nie je to úmerné, že čím človek viac robí, tým viac peňazí zarobí... skôr je to niekedy opačne v našom povolaní,“ nešetrí úprimnosťou umelec.

A čo by si doprial, keby sa on sám stal milionárom? „Určite nejaký relax, doprial by som si zdravotné veci, ale myslím si, že s prívalom milionárskych peňazí prichádza aj taká istá zodpovednosť – zodpovednosť za druhých, planétu, ekológiu, za chudobnejších, za rôzne veci. Čiže ono to zase nie je iba tak a nie všetci to dokážu, ale máme také svetlé príklady, aj v médiách, že niektorí tí milionári efektívne pomáhajú rôznym dobrým veciam a myslím, že to je cesta… To by tak malo byť, že keď je niekto bohatý,“ zamýšľa sa herec. V čiernej komédií Mama umrela dvakrát sa rodina rozháda kvôli dedičstvu a nakoľko je Hrčka jedináčik, otvorene priznal, že tieto problémy mu naozaj nehrozia. Sám si však veľmi dobre uvedomuje omnoho závažnejší problém, aký ho čaká. A viac už prezradil v našom rozhovore.

