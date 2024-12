Božidara Turzonovová a Andy Kraus v Sieni slávy (Zdroj: STVR/ Ľubomír Pidaný)

Božidara Turzonovová má na svojom konte množstvo nezabudnuteľných divadelných a filmových postáv a po jej boku sa vystriedalo nespočetne veľa hereckých kolegov. Túto česť mal aj herec a scenárista Andy Kraus, ktorý sa však relácii Sieň slávy vráti v spomienkach do školských lavíc, kedy si počas štúdia na VŠMU zahral po boku hereckej legendy.

Spoločne s kolegom Vladimírom Kittlerom boli totiž vybratí legendárnym režisérom Jožkom Bednárikom do ikonického predstavenia Krvavá svadba. No až v relácii vysvitne, že Kraus žil celé roky v domnienke, že ich výber do hry prebehol úplne inak, ako si pôvodne myslel. To však zďaleka nie je všetko. Z príhody, ktorú Andy Kraus z daného predstavenia porozprával, pôjdete určite do kolien. A korunu celej historke nenasadí nik iný, ako legendárna herečka. Nenechajte si preto ujsť ďalšiu časť relácie Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Jej hosťami budú okrem Andyho Krausa aj František Kovár, fotografka Milota Havránková a spevák Igor Timko.

Turzonovová vybavila Krausovi rolu v divadle… Uf, keby len vedela, ako to dopadne! (Zdroj: STVR)