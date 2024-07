Britský herec v Karlovych Varoch: Doplatil na svoju samostatnosť... Z baru vyšiel bez ochranky a STRATIL SA!

Clive Owen na medzinárodnom filmovom festivale v Karlovych Varoch. (Zdroj: Profimedia)

KARLOVE VARY - Na Medzinárodný filmový festival v Karlovych Varoch každoročne príjme pozvanie aj zahraničná hviezda. Tentokrát bol jednou z nich britský herec Clive Owen. Počas záverečného ceremoniálu si mal prevziať Cenu prezidenta KVIFF. Z baru vyšiel bez ochranky a... Doplatil na to!

Po týždni plnom premiér a luxusných večierkov v sobotu vyvrcholil Medzinárodný filmový festival v Karlovych Varoch záverečným ceremoniálom. Na tom si okrem iného pozvaní herci prevzali aj ocenenia. Ivan Trojan napríklad cenu za prínos kinematografii a zahraničná hviezda, britský herec Clive Owen zas Cenu prezidenta KVIFF.

Po odovzdávaní ešte prebehol záverečný večierok, ktorý sa konal v Becher's Bare priamo v slávnom Grandhoteli Pupp. No a v momente, keď sa slávny britský herec chcel pobrať do svojej izby, nastal problém. Úplne sám vyšiel z baru a známou trasou si to namieril k výťahom... Tu však nastal problém. Kvôli slávnostnému večeru boli totiž prepojovacie dvere od recepcie zamknuté.

A Clive Owen bol razom zmätený a absolútne stratený. Ako informuje Blesk.cz, bezradne prechádzal chodby sem a tam a nazeral do všetkých možných dverí. Absolútne netušil, kde je. Svoju snahu nájsť správnu cestu napokon vzdal a o pomoc požiadal lepšie zorientovaných prítomných hostí. No a tí ho napokon naviedli správnym smerom.

