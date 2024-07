Robí Andy Kraus medzi deťmi rozdiely? Jeho obľúbenec a prečo sa najstarší vrátil k otcovi?!

Andy Kraus (Zdroj: Ján Zemiar)

Zo starších detí Andyho Krausa sú dnes už dospelí mladí ľudia, ktorí s otcovou novou rodinou vychádzajú veľmi dobre.prezradil viac než otvorene Kraus, ktorý môže byť na svoje deti právom pyšný a inak to nie je ani v prípade mladšej Zojky.

S manželkou Jankou do Krausovej rodiny pribudol aj nevlatný syn Tomáško, ktorého herec a scenárista berie ako vlastného „Tomi, v podstate nevlastný syn, má jedenásť, tam je každý rok nejaký iný šport, tak sa hľadá,“ a vo svojich slovách pokračuje: „Medzi Tomim a Adeli je veľmi pekný vzťah, oni sa vedia veľmi pekne spolu zahrať, ona k nemu vzhliada, je to jej starší brat a on sa vie znížiť na jej úroveň a dokonca sa zahrá aj s barbienami, a ona je zase taký chalanský typ, že nemá problém s futbalom“, dodáva so smiechom umelec. S manželkou sú za takéto momenty veľmi vďační, nakoľko majú pri živom striebre zvanom Adelka aj chvíľku pre seba. V žiadnej rodine to však nie je vždy ružové, čo je teda kameňom úrazu v rodine známeho scenáristu?

Kraus - deti (Zdroj: NL/TH)