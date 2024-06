Dcéra Kandráčovcov oslávila 4 roky: Letný žúr a… Pohľad na Ondrejovu ženu vyráža dych

Ondrej Kandráč s rodinou (Zdroj: Instagram/Ondrej Kandráč)

Ondrej Kandráč sa rád delí so svojimi fanúšikmi o fotky plné radosti zo svojho súkromia. Podaj by aj nie! Pochváliť sa totiž môže nielen úspešnou kariérou, ale aj krásnou rodinou a harmonickým vzťahom. S manželkou Erikou sa zosobášili v máji pred 16. rokmi a za ten čas sa im narodili tri deti - syn Ondrík, dcéra Emka a najmladšia Mária. Staršie deti kráčajú v otcových šľapajách a v rovnakých vodách zrejme bude plávať aj Maruška. „A my sa tešíme, že už máme doma ďalšiu veľkú slečnu❤️ 4 ročnú“, pridali tieto slová k fotke na Instagrame Kandráčovci. Každopádne pózovať fotografom už Maruška vie, čo vidieť aj na fotkách z jej narodeninovej oslavy.

Ondrej Kandráč s rodinou oslavovali 4. narodeniny dcéry Márie (Zdroj: Instagram/Ondrej Kandráč)

Nemožno si však nevšimnúť, že pribúdajúce roky prospievajú aj hudobníkovej manželke Erike. S tretím dieťaťom akoby chytila druhý dych, jej krásou je prirodzenosť, šarm a sexepíl. Rovnako aj hrdinský výkon, že aj po troch deťoch sa jej stále darí udržiavať si štíhlu postavu, čo pri dovolenkovej fotke okomentoval aj samotný Kandráč: „Tak sme si pospomínali na náš svadobný príchod do sály pred 16 - timi rokmi. Erikina váha zostala našťastie nezmenená“. Fotky šťastnej rodiny si pozrite vo fotogalérii nižšie.

