Majtánovej dámska jazda v Turecku: Kamarátkam ukázala ukryté krásy a... bonus navyše

Karin Majtánová je moderátorkou relácie Dámsky klub, ktorá má v lete televízne prázdniny. A to je takpovediac voda na mlyn aj pre Karin, ktorá tak stihne v lete hneď niekoľko dovoleniek. Ani jeden rok však nevynechá dovolenku v Turecku, kde sa zakaždým stretne s množstvom skvelých žien. Dámska jazda sa tento rok konala začiatkom júna v Side v luxusnom hoteli, kde si to partia žien skvelo užila. „Vynikajúce služby, fantastická strava, stabilné počasie, výborné more, dlhé piesočnaté pláže... vedela by som menovať veľa vecí, ktoré ma do Turecka lákajú“, priznala Karin. Tento rok bolo bonusom aj to, že v Turecku strávila plných osem dní. „Je to výborná vec… Ten deň navyše je úžasný a radšej budem jednu noc trošku nevyspatá, ale budem mať čistých osem dní dovolenky… Je to veľmi dobrá novinka a určite mnohým urobí radosť“.

Zobraziť galériu (23) Karin rada klebetí s kamoškami, dokáže sa dlho do noci zabávať a ochutnávať skvelé jedlá, pod ktorými sa doslova prehýbajú stoly. „Ja som milovník štipľavých jedál a neprekážajú mi aromatické koreniny“, hovorí moderátorka s tým, že vyberať si bolo naozaj z čoho. Nuž a aby od všetkých dobrôt nepribrala, pravidelne aj so sestrou Janette absolvovala prechádzky po pláži. Denne prešli asi 8 kilometrov, po ktorých nasledovalo plávanie v mori a potom ľahký drink v plážovej reštaurácii. Ak k tomu prirátame skvelú partiu žien, návštevu a očistu tela vo vychýrenom tureckom hammame či nákupy na obľúbených tureckých trhoch, ostáva nám len závidieť. Nie nadarmo sa Karin drží tézy – I am HAPPY when I TRAVEL.

