VÁŽNE zdravotné problémy Andyho Krausa: Ťažkosti s okom, kolenom aj chronický zápal!

Andy Kraus (Zdroj: Ján Zemiar)

Andy Kraus prijal pozvanie do talkšou Petra Marcina s názvom Neskoro večer. Tam sa rozhovoril o svojich zdravotných problémoch, ktoré mu sužujú jeho každodenný život. Keďže má naraz niekoľko ťažkostí, nemôže cvičiť ani vo fitku. „Tréner mi povedal, že poďme nejaké železá. A ja mu hovorím, nemôžem dvíhať železo, lebo mám sietnicu urvatú, nemôžem žiadne pohyby, ktoré ti krv dávajú do ksichtu. A on, no dobre, že poďme s vlastnou váhou, že drepy," povedal a pokračoval.

„A ja na to, že drepy vôbec, to nemôžem, lebo v pravom kolene mám urvatý meniskus, tak to sa nedá. Tak tréner, že kliky, ale to tiež nemôžem, lebo mám chronický zápal v ramene, tak som sa valčekoval hodinu," dodal. Trénera nakoniec musel zrušiť. Neskôr zalovil v pamäti a pred divákmi a Marcinom odhalil vtipnú príhodu.

Andy Kraus v šou Neskoro večer (Zdroj: STVR)

„Keď som mal oči v poriadku, keď som ešte nosil okuliare, ešte pred operáciou, tak som do posilky chodil s dvoma kamarátmi, dobrá nálada bola, všetko... Vošli sme do sprchy, sami traja sme tam boli, mal som mydlo v očiach, slepý, nič nevidíš a jeden z nich vyšiel von a hneď sa aj vracal. A ja ako som bol v tej sprche holý, tak som vyskočil pred neho a skríkol ,,Co pak ste zapomněl mladý muži?" a to nebol on!" začal sa smiať. „Chytil som ho za plece a povedal som mu, že prepáčte, myslel som si, že ste môj priateľ," chcel zachrániť situáciu, ale nevyšlo to podľa predstáv.