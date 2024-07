Natália Glosíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Natália Glosíková je už takmer tri roky mamou malej princeznej, ktorú vychováva so svojim partnerom Jakubom. A hoci krásna brunetka pôsobí, že všetko zvláda ľavou zadnou, má rovnako ako každá žena dni, kedy energiu na rozdávanie rozhodne nemá. Čo jej dáva zabrať? „Asi spojiť to, že sa snažím byť najlepšou mamou ako sa dá, zároveň sa snažím pracovať, variť, upratovať… Aj keď musím povedať, že môj partner robí všetko tak isto doma, takže to máme 50:50, ale jednoducho ten čas a únava dáva určite veľmi zabrať. Moje dieťa od malinka veľmi málo spinká, takže nie je to úplne ideál, ale vždy musí byť niečo“, odkrýva realitu všedných dní tanečnica a svojimi slovami dokazuje, že ani u nich doma nie je všetko vždy ružové.

Popri výchove dcérky Zairy sa však sexi brunetka vrhla aj do práce.odhaľuje svoje pracovné aktivity Natália. Okrem toho čoskoro opäť vhupne do kolotoča Let´s Dance, s ktorým aj ona vyráža na turné. Stihne predtým načerpať sily na dovolenke?prezrádza so smiechom Natália.

Pred sebou však majú dievčatá okrem dovolenky pri mori aj cestu do Tatier, odkiaľ pochádza Natáliin tanečný partner, redaktor Janko Tribula. Ten si bude onedlho oprašovať tanečné kroky a zvŕtať sa na parkete po boku krásnej tanečníčky, no ako Natália v rozhovore prezradila, ešte predtým ju aj jej rodinku čaká jedna tatranská výzva. A nielen to!

Náročné materstvo tanečnice Glosíkovej: Čo robí jej dcérka, ju doháňa na pokraj síl! (Zdroj: NL/TH)