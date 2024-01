Krásna TOPmodelka na červenom koberci: Pozornosť ale na seba strhla... Ehm, MAČKA?!

Protest v Bratislave (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - V londýnskom Odeon Luxe sa v stredu večer konala svetová premiéra akčnej komédie Argylle. Tú natočil režisér Matthew Vaughn (52), ktorý je manželom topmodelky Claudie Schiffer (53). No paradoxne to nebola ona, kto na červenom koberci pútal pozornosť... Pohľady všetkých smerovali na mačku!

Claudia Schiffer je zvyknutá, že keď vstúpi na čevený koberec, okamžite smerujú všetky pohľady na ňu. Je krásna a napriek tomu, že má už po 50-ke, svojim vzhľadom môže konkurovať aj o generáciu mladším ženám. No na včerajšej premiére nového filmu jej manžela Matthewa Vaughna za najväčšiu hviezdu nebola.

Postavila sa v krásnych šatách pred fotografov, no pozornosť strhla taška, ktorú držala v ruke. V tej sa totiž nachádzal jej domáci miláčik - mačka Chip. Sivý chlpáčik vyzeral von z okienka na žltom ruksaku a zo svojej účasti na galavečere nevyzeral byť dvakrát nadšený. Nie je to pritom prvýkrát čo Chip okúsil chuť šoubiznisu - v novembri totiž vystúpil v The Jonathan Ross Show.

(Zdroj: Profimedia)

(Zdroj: Profimedia)