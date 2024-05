Karin Majtánová opäť medzi najlepšími: Za to, čo spravila, si zaslúži medailu!

Karin Majtánová s tímom súťažili vo varení halušiek počas Svätourbanských zoborských slávností (Zdroj: archív KM)

NITRA – Je to už tradícia! A miluje ju aj Karin Majtánová, ktorá sa na Svätourbanských zoborských slávnostiach s vervou pustila do varenia halušiek.

Karin Majtánová je žena do koča aj do voza. Cudzia jej nie je ani vareška, takže súťaž vo varení halušiek jej ani náhodou nerobila žiadny problém. Tá je totiž súčasťou slávností svätého patróna Urbana vo vinohradníckej oblasti Zobor, ktorú organizuje mesto Nitra, Penzión Artin a samosprávny Nitriansky kraj. Karin sa varenia halušiek v súťaži o varešku Jožka Dóczyho pritom nezúčastnila prvýkrát. Pred tromi rokmi aj s jej sestrou Janette, dcérou Karin a kamarátkami zvíťazili, pretože po ich haluškách sa oblizoval každý. Minulý rok skončili na treťom mieste a rovnaké miesto obhájili aj tento rok. Prvé miesto získala Jednota dôchodcov Nitra Zobor. "Som šťastná, že všetkým chutilo. Určite je lepšie 3. miesto ako zemiakové...", s úsmevom hovorí Karin a dodáva: "Skláňam sa pred umením víťazov, že oni sú lepšie kuchárky a my sa od nich stále máme čo učiť".

Každopádne v penzióne Artin bolo poriadne horúco a hlavne voňavo. Avšak po dobrom kuchárskom výkone sa treba nielen dobre najesť, ale aj si zaspievať. Nuž a aj túto úlohu zvládla Karin bravúrne. Moderátorka totiž vo veľkom rozbehla spevácku kariéru a na svete už má aj svoje prvé CD.





Podľa šéfa penziónu Artin a organizátora súťaže Andreja Berkesa nemusí Karin smútiť, halušky na prvých troch miestach vraj boli porovnateľné, ale výrazne lepšie od všetkých ostatných. V porote minulý rok bol aj Roman Berkes, prezident SACKA, ktorý vraj netušil, že Karin vie tak dobre variť: "Tento rok boli Karinine halušky ešte lepšie, ale koľko ľudí, toľko chutí". Určite si na nich pochutil aj Tibor Berkes, ktorý bol tento rok predsedom poroty a víťazom odovzdal ceny.



Slávnosti nadväzujú na niektoré podujatia, ktoré sa tu konali kedysi a spájajú sa s oslavami vína, gastronómie a kultúry. Ročník 2024 bol výnimočný nielen 14. výročím Svätourbanských zoborských slávností, ale aj výročím 1200 rokov od založenia Zoborského Benediktínskeho kláštora.

