TOPFEST musel ZRUŠIŤ hviezdy: Nezúrte... Takto vám to VYNAHRADIA!

ABRAHÁM - Usporiadatelia festivalu TOPFEST Slovakia 2023 boli v piatok nútení zrušiť vystúpenia sľúbených hviezd a poslať fanúšikov hudby domov. Mnohým sa tento krok síce nepáčil, ale išlo o bezpečnosť. A už je známe, ako to budú mať návštevníci vynahradené.

„My, organizátori festivalu TOPFEST Slovakia, si s plnou vážnosťou uvedomujeme, že návštevníci piatkového programu odchádzali večer nespokojní a rozumieme im. Radšej však budeme terčom útokov ako by sme riskovali zranenie čo i len jediného návštevníka,” vyhlásili organizátori k piatkovej situácii, keď zaúradovalo nepriaznivé počasie.

Už v stredu sa areálom letiska v Abraháme prehnala veterná smršť, ktorá poškodila časť vybavenia. „Z bezpečnostných dôvodov sme preto zrušili vystúpenia kapiel na C stagei a posilnili tím pripravujúci podujatie, aby sme včera, v piatok, mohli otvoriť festival. V priebehu piatkového dňa sa postupne zintenzívňovala sila vetra, ktorá dosahovala úroveň cez 50 km/h. Pri tejto intenzite vetra nebolo možné garantovať bezpečnosť nielen kapiel priamo na pódiu, ale ani divákov pred pódiom,” uviedli kompetentní.

Hoci s nádejou čakali do poslednej chvíle, koncert kapely Three Days Grace napokon nebolo možné zrealizovať. Rovnako to dopadlo s Amon Amarth. „Hoci vietor neskôr ustúpil, následný dážď doslova zaklincoval aj vystúpenie tretieho headlinera – skupiny Arch Enemy, ktorá už bola pripravená hrať,” vysvetlili organizátori.

Okamžite teda začal konať aj krízový štáb, aby to v sobotu nedopadlo podobne: „Krízový štáb festivalu súbežne začal pripravovať technologické riešenia, aby sa situácia v prípade sobotňajšieho programu neopakovala. K takýmto riešeniam patrí napríklad odstránenie LED steny z hlavného stageu. Toto riešenie prinesie vyššiu bezpečnosť v prípade opakovania sa veternej situácie.”

Fanúšikovia budú, samozrejme, za zrušené vystúpenia, na ktoré mali lístky, odškodnení:

„Fanúšikom sa touto cestou ospravedlňujeme. Okrem ospravedlnenia sme pre návštevníkov pripravili aj kompenzácie, ktoré budú nasledovné – všetci držitelia zakúpených jednodňových vstupeniek na piatok (obyčajných aj VIP) dostali predĺženie na celý festival alebo jednodňový vstup na budúci rok. Držitelia zakúpených permanentiek na tohtoročný festival budú kompenzovaní permanentkami na ďalší ročník. Chceli by sme sa zároveň vyjadriť aj k informáciám, ktoré sa začali šíriť sociálnymi sieťami. Všetky zahraničné kapely, ktoré mali a majú vystúpiť na TOPFEST Slovakia 2023, majú svoje honoráre vopred vyplatené v plnej výške.”