Fontána pre Zuzanu namočená do PODVODU: VAROVANIE pre ľudí… Dávajte si POZOR!

Jedinečné spracovanie kultového filmu Fontána pre Zuzanu prichádza. Nový muzikál vzniká práve na motívy legendárnej filmovej trilógie pod taktovkou režiséra Jaroslava Moravčíka. Na tvorbe sa podieľa "otec Fontán" Dušan Rapoš, scenárista Karol Hlávka a samozrejme nesmie chýbať hudobné spracovanie od uznávaného muzikanta Vaša Patejdla.

Už čoskoro si tak všetci nadšenci umenia a kultúry môžu užiť naozaj neopakovateľný zážitok. Lístky sa pomaly, ale isto míňajú, no dávajte si pozor! Buďte obozretní, odkiaľ a čo kupujete a kam, čo zadávate, pretože sa vám môže veľmi ľahko stať, že sa stanete obeťou podvodníkov, ktorí sa aktuálne priživujú na spomínanom muzikáli.

Oficiálna facebooková stránka Fontány pre Zuzanu pred pár dňami vyhlásila súťaž o lístky na toto jedinečné muzikálové spracovanie. S rôznymi podvodníkmi akoby sa v poslednom čase roztrhlo vrece a neobišli ani povestnú Fontánu.

„Pozor na podvodníka v komentároch na súťažnom príspevku,“ zneli varovné slová od správcov oficiálnej stránky. Neznámi špekulanti sa vydávali za originálnu stránku a od ľudí, ktorí sa zapájali do súťaže v snahe vyhrať lístky na predstavenie, žiadali ich osobné a bankové údaje.

Zdroj: Intersonic

Z redakcie Topky.sk sme sa spojili aj so samotnou PR agentúrou, ktorá nám k nekalému podvodu povedala viac a uviedla nás do obrazu, ako prišli na to, že sa deje čosi protizákonné. „My sme dostali od ľudí prvotnú informáciu a sami od seba sa nám začali v komentároch ozývať, že prečo od nich muzikál požaduje prístup ku kreditnej karte, a tak sa vlastne odhalilo, že falošný profil pridáva gratulácie k výhre a odkazuje ľudí na falošnú webstránku s 0 sledovateľmi, ktorá je už aktuálne, chvalabohu zablokovaná,“ povedala na úvod PR manažérka Lenka Straková.

Pofiderná stránka, ktorú vytvorili podvodníci, má tieto poznávacie znamenia: 0 sledovateľov, žiadne príspevky, či takzvané páči sa mi to a vydáva sa za hudobníka/kapelu.

Našťastie produkcia začala ihneď konať a podnikla kroky k tomu, aby ľuďom nakoniec neostali len oči pre plač. Celú nepríjemnú situáciu aj podľa slov manažérky podchytili včas. „Zatiaľ sa nikto neozval, že by reálne na týchto podvodníkov naletel. Je pravda, že tie falošné profily vznikli v nedeľu. Zrejme účelovo, pretože sa predpokladá, že adminy stránok majú dlhšiu časovú reakciu, na to, aby zachytili takéto podvodné konanie, ale podarilo sa to v pravú chvíľu a veľmi rýchlo admin stránky začal skrývať tie falošné komentáre s podvodnou výhrou. Dúfame, že nikto nebol nakoniec oklamaný,“ vyjadrila sa pre topky.sk PR manažérka.

Nič však nenechávajú na náhodu a aj pre dobro svojich verných divadelných priaznivcov podstupujú ďalšie kroky. Dokonca je v hre aj trestné oznámenie. „Intenzívne zvažujeme aj trestné oznámenie a produkcia to okamžite začala riešiť hneď, ako sa to dozvedela. Falošné stránky, ktoré boli dve, sú nahlásené a zablokované oficiálnou stránkou Fontána pre Zuzanu. Samozrejme, produkcia to konzultuje aj s právnikmi,“ dodala na záver Straková.

Pevne veria, že na nevinných ľuďoch už nebude páchaný ďalší podvod. Aj vy buďte vždy obozretní. V našej galérii nižšie si môžete pozrieť, ako podvodná stránka vyzerala a taktiež komentáre od falošných profilov, ktoré sa snažili ľudí nalákať, nachytať a v neposlednom rade okradnúť.