Sajfov PRÚSER v živom vysielaní: Za TOTO dostal mastnú pokutu!

Adela a Sajfa moderovali spolu dlhé roky (Zdroj: RTVS)

Už viac ako dve dekády živí Mateja Cifru jeho hlas. Od roku 2000 začal pôsobiť v rádiovom vysielaní, kde sa uchytil natoľko, že ho poslucháči počúvajú dodnes. Ale občas sa aj majster tesár utne! Svoje o tom vie aj samotný Sajfa, ktorý musel v minulosti zaplatiť mastnú pokutu.

Ešte počas moderovačiek s Adelou mali spoločne propagovať istú vodu. No nedopadlo to podľa predstáv objednávateľa. „Viete, ani sme proti tomu nič nemali. Čistá pitná voda, žiadna zmluva s diablom, že nejako sa snažíme prepašovať dobré meno kokaínu do éteru,“ prezradila Adela v podcaste Sit down s Veronikou Ostrihoňovou.

(Zdroj: Jan Zemiar)

„A Sajfa jedného dňa z ničoho nič, že, no ale ani s tou vodou to netreba preháňať, aj veľa vody škodí,“ vybehlo mu z úst s tým, že on si dá rád aj sladený nápoj. Adela so Sajfom mali 4 vstupy a z toho práve ten, v ktorom to povedal, bol platený. Čím viac sa ho Adela snažila naviesť na tú správnu cestu, tým viac to kazil.

„Ona sa už na mňa tak pozerala, že: Nehrabe ti náhodou?“ dodal Sajfa. „To je jediný človek, ktorý dokáže vodu, naozaj, že zdroj života aj v platenom vstupe preonačiť,“ pousmiala sa Adela. „To bolo prvýkrát, čo si dostal normálne finančnú pokutu,“ nabonzovala ho.

(Zdroj: Instagram M.Č.)

Prišiel za nimi vtedy ich generálny riaditeľ a Sajfa musel zaplatiť pokutu až 500 eur. Ako prezradil, vždy, keď v éteri prestrelil, pred vedením sa obhajoval tým, že je umelec a tvorí.