Moderátor Sajfa po prvýkrát UKÁZAL SYNA: Na koho sa malý Šimon podobá?!

Mnohé známe tváre zo šoubiznisu sa snažia svoje ratolesti chrániť a na sociálnych sieťach im často tvár zakrývajú rôznymi emotikonmi, prípadne ich fotia tak, aby ich nebolo možné rozpoznať. To robil aj slovenský moderátor Matej Cifra alias Sajfa, ktorý je hrdým dvojnásobným otcom.

Galéria fotiek (10) Matej Cifra Sajfa a jeho deti

Zdroj: Instagram M.C.

No včera nastal u spomínaného moderátora zlomový bod a svojho syna Šimona ukázal na sieti Instagram. „Už nejaký čas fotím na analógový foťák s klasickým filmom, predovšetkým deti, ako rastú a nechávam si potom vyvolávať fotky, ktoré zatiaľ ukladám do škatule a na staršie kolená ich so ženou budeme pri krbe triediť, zakladať a spomínať,“ prezradil moderátor.

A nechýbala ani fotografia so synom, s ktorým sa odfotil v odraze zrkadla. A prvý raz mu nijako neskrýval tvár. Čo poviete, na koho zo svojich známych rodičov sa malý Šimon podobá?

Galéria fotiek (10) Moderátor Sajfa ukázal svojho syna

Zdroj: Instagram M.C.