Erika Judínyová ukázala DCÉRKU: Skrúcaný začal spievať a... Och, tá je zlatá!

BRATISLAVA - - Už vyše dva roky sa Erika Judínyová (51) teší z najkrajšieho titulu v živote ženy - stala sa z nej mama. Malú Ellu na svet priviedla koncom mája 2020, no to, že je tehotná sa jej dlhé mesiace podarilo tajiť. S manželom Štefanom Skrúcaným (62) mali z tohto krásneho daru od Boha obrovský rešpekt, a tak si to istý čas radšej nechávali pre seba. A svoje súkromie aj dcérku si dvojica stráži rovnako... Avšak teraz malú Ellu predsa len ukázali!