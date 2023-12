Vzťah Nogu a Skrúcaného po rokoch: Stretávame sa MENEJ!

Miroslav Noga a Štefan Skrúcaný (Zdroj: RTVS)

Poznajú sa už od 80. rokov! Reč je o humoristoch Miroslavovi Nogovi a Štefanovi Skrúcanom. Spomínaná dvojica bola kedysi súčasťou viacerých relácii. Môžeme spomenút napríklad Apropo, O tri štart či Telecvoking.

V 90. rokoch minulého storočia sa stalo z nich duo Noga & Skrúcaný. Spoločne zabávali ľudí či tvorili pre deti a nahrávali štúdiové albumy. Niekoľko piesní z ich tvorby sa stali aj rádiovými hitmi ako napríklad Tequila Jambo i Dievča z Tokia.

Naposledy sme Mira Nogu stretli na premiére filmu Lieta v tom, kde nám porozprával ako to medzi sebou aktuálne majú.

Miro Noga, Jaro Filip a Štefan Skrúcaný (Zdroj: Tv Markíza)

„No teraz sa stretávame menej trošku. Sme v kontakte, samozrejme. My sme dokonca pre slovenskú televíziu točili, minulý rok išiel taký cyklus, kedy sme načreli do archívu slovenských Silvestrov, ktoré išli kedysi no a vlastne so Stanom Gurkom, našim tiež kamarátom, ktorý nám kedysi písal texty našich najväčších hitov pesničiek, tak Stano napísal také spojováky, tak sme sa znova po dlhšom čase tak troška stretli. Medzitým sme mali aj zopár koncertov, kde sme boli hosťami Kandráčovcov, takže to bolo také malé deja-vú, keď sme zrazu tie amfiteátre za našich čias tých 90. rokov, keď boli plné a keď tam bolo 5000 ľudí, tak sme to teraz zažili s Kandráčovcami a bolo to veľmi príjemné. No a toho času v súkromí máme trošičku menej na seba, lebo predtým som ja mal malú dcérku, ktorá má už teraz deväť, takže už je väčšia a teraz má zase on tú Emku menšiu, že vlastne tiež sa musí venovať plienkam a iným otcovským povinnostiam,“ priznal v našom rozhovore.

