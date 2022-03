Maštalír v českom seriáli: Najprv TRAPAS, ale... sú tam Z NEHO HOTOVÍ!

PRAHA - Slovenský herec Tomáš Maštalír aktuálne hviezdi v českom seriáli. Jeho kolegyňa síce prezradila, že najprv vôbec nevedela, o koho ide, no dnes je z neho doslova hotová. A rovnako tak aj českí diváci.

Televízia Nova začala vysielať seriál Chlap, pričom ide o rovnaký projekt, ktorý televízia Markíza vysiela pod názvom Druhá šanca. V príbehu natočenom podľa skutočných skúseností lekára s amnéziou stvárňuje u nás hlavnú úlohu Ján Koleník, v Česku zas Tomáš Maštalír.

Česká herečka Jitka Ježková, ktorá hrá riaditeľku nemocnice, však priznala menší trapas – na začiatku absolútne netušila, o koho ide. „Priznávam, že som ho pred naším stretnutím vôbec nepoznala, takže som si ho musela vygoogliť,” citoval herečku denník Aha! „Zistila som, že je to jeden z najslávnejších slovenských hercov a za svoju neznalosť som sa zahanbila,” dodala.

Ako pri nakrúcaní zistila, Tomáš je obrovský profesionál, s ktorým sa pracuje naozaj dobre. „Navyše je príjemný, pekný a skvele hrá, čo viac si môžeme priať? Keď spolu hráme, on sa mi pozrie do očí a niečo mi hovorí, tak ja mu v tej chvíli úplne verím – a to mi hocikedy hovorí rôzne veci. Je tak skvelý herec, že mu verím skrátka všetko,” zložila slovenskému kolegovi obrovský kompliment.

Rovnako nadšení sú aj diváci. Zatiaľ sa neobjavila jediná sťažnosť, že hlavnú úlohu hrá Slovák. Maštalír si ich jednoducho všetkých získal. „Citlivo a zároveň veľmi civilne zahrané, pre mňa doteraz neznámy Tomáš Maštalír predvádza skvelý výkon,” pochválil herca jeden z divákov. „Tomáš Maštalír je fenomenálny v každej úlohe,” vyhlásil ďalší, ktorý ho už videl v iných projektoch. A podobných pozitívnych komentárov o tom, aký je Tomáš úžasný, sa nazbieralo pod príspevkami televízie Nova ešte viac.