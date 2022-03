Kuka zo Slížov skoro vystrelo: Chcel lístok na Red Hot Chili Peppers... Kámo, veď ty s nimi hráš na LoveStreame!

A niektorí o tom vôbec netušili. Pozrieť si naživo legendárnych Red Hot zlákalo aj lídra Horkýže Slíže - speváka Kuka. „Keď som sa dozvedel, že budú hrať u nás Red Hot Chilli Peppers, išiel som si na nich kúpiť lístky. Pre istotu som sa pozrel do nášho kapelného kalendára, či tam nemáme nejaký koncert a bolo tam napísané ‚BA s otáznikom‘,” hovorí frontman Horkýžov, ktorý si išiel celú vec overiť u svojho manažéra.

Galéria fotiek (6) Red Hot Chili Peppers to už o tri mesiace odpália v Bratislave

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (6) Zdroj: Jan Zemiar

Spevák chcel zistiť, ako to s neistým koncertom vyzerá, keďže by v tom čase rád išel do Bratislavy na koncert ikonických Papričiek. To, čo mu manažér povedal, však absolútne nečakal a totálne mu to vyrazilo dych. „On mi povedal, že to hráme s nimi. Takže dvojnásobná radosť. Veľmi sa tešíme na Lovestream, kde si zahráme spolu s RHCP. Na tejto legende sme vyrastali a je to neskutočná pocta stáť na tom istom pódiu,“ prezradil nadšený Kuko, ktorému sa tejto pocty dostane aj s ďalšími veľkými slovenskými i českými interpretmi, pričom celá táto šou bude trvať tri dni.

V termíne 10. až 12. júna okrem obrovských zahraničných hviezd ako Dua Lipa, Zara Larson, Zoe Wees či Frequencies svoju účasť potvrdili aj Lucie, Kryštof, No Name, Heľenine oči, či IMT Smile. A organizátori festivalu vo svojej tlačovej správe upozorňujú, že tým zoznam interpretov ešte nekončí a už v utorok sa dozvieme meno ďalšieho celosvetovo uznávaného interpreta, ktorý búra popredné priečky zahraničných hitparád. Tak čo, tešíte sa?

Galéria fotiek (6) Dua Lipa

Zdroj: profimedia.sk