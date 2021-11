Slovenská premiéra filmu Karel: FOTO Kramár na nespoznanie a Opatovský prišiel s otcom… Pozrite, ako sa na seba podobajú!

Robo Opatovský s otcom Pavlom, Maroš Kramár

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - V utorok večer sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala slovenská premiéra dlhoočakávaného dokumentu o Karlovi Gottovi (†80). Do kina prišlo viacero známych tvárí. Medzi nimi aj Maroš Kramár (62), ktorého so zmeneným imidžom spočiatku nikto nespoznal. Film Karel si nenechal ujsť ani spevák Robo Opatovský (49). Do spoločnosti priviedol aj otca Pavla. Pozrite, ako sa na seba podobajú!