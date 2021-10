Exmarkizák po skrachovanom vzťahu s kolegyňou: Veľká NOVINA… Bude z neho otec!

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa dostal pred piatimi rokmi ako jeden zo súťažiacich markizáckej reality šou Farma. Tam sa dal dokopy s kolegyňou Luciou Lulou Gachulincovou (27), ktorú neskôr požiadal o ruku. Vzťah dvojici však dlho nevydržal a aktuálne majú obaja iné polovičky. No a Dávid Buška (31) sa aktuálne pýši aj ďalšou veľkou novinkou - bude z neho otec!

Od ôsmej série markizáckej reality šou Farma uplynulo už celých 5 rokov. A v životoch súťažiacich sa toho veľa zmenilo. Veď zatiaľ čo Dávid Buška a Lula Gachulincová vtedy tvorili pár, dnes už spolu vôbec nekomunikujú. Obaja majú už vlastné životy. No a v nich viaceré novinky.

Dávid sa aktuálne pochválil jednou z nich - bude otcom. „Môj život sa posunul do ďalšej etapy, oveľa krajšej ako bol doteraz. Neskutočne sa teším tomuto momentu. Stále si to neuvedomujem na 100%, ale to ešte len príde. Nemám slov, neviem to teraz opísať, no viem jedno... Že už teraz ich milujem najviac na svete,“ podelil sa s priateľmi na Instagrame.

Jeho priateľka je už v piatom mesiaci tehotenstva a podľa príbehov, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, sa budúci rodičia už dozvedeli aj pohlavie svojho bábätka. S tým, či čakajú dievčatko alebo chlapčeka, sa však s verejnosťou nepodelili. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia!