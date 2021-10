To sa podržte! Česi chystajú prerábku kultovky Slunce, seno, jahody: Z komédie bude muzikál!

Trilógia Slunce, seno, jahody sa dočká prerábky.

Zdroj: Filmové studio Barrandov

PRAHA - Trilógia Slunce, seno... patrí k najkultovejším česko-slovenským filmom a v našich krajinách nie je azda nikto, kto by ju nepoznal. No a prvá časť tejto legendy sa po 39 rokoch dočká svojej prerábky. Do rúk si ju zobral uznávaný český režisér a... Z komédie bude už budúci rok muzikál!